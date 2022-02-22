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РФ сможет строить военные базы на оккупированных территориях Донбасса – Reuters

22 февраля 2022, 11:17
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Это предусмотрено в договорах, которые подписал российский президент с ОРДЛО.

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РФ сможет строить военные базы в ОРДЛО / Reuters

Россия после подписания договоров с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР" теперь сможет строить военные базы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Такая возможность была предусмотрена в подписанных документах, пишет Reuters.

В "договорах о дружбе" отмечается, что Россия теперь имеет право строить базы в ОРДЛО, и взамен так называемые "ДНР" и "ЛНР" на бумаге тоже имеют право строить военные базы на территории России.

Также стороны взяли на себя обязанность защищать друг друга и подписать отдельные соглашения о военном сотрудничестве, а также о признании границ друг друга. Кроме этого, в договорах говорится о сотрудничестве сторон над интеграцией экономик.

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Соответствующие договоры президент России Владимир Путин подал на ратификацию парламента.

Путин признал так называемые "ДНР" и "ЛНР"

В понедельник, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С просьбой об этом к нему обратилась Госдума России.

Также российский президент подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе и взаимопомощи".

После этого Украина выступила с требованием созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за действий России и "ЛДНР".

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО, после чего обратился к украинцам. Он отметил, что своими решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года, в одностороннем порядке выходит из Минских договоренностей и игнорирует решения в пределах Нормандии. Также он сообщил об инициативе Украины о созыве экстренного саммита "нормандской четверки".

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