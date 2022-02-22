В РФ хотят признать "ЛДНР" в границах Луганской и Донецкой областей

Вчера Зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов рассказал, что "Л/ДНР" будут признаны в границах, которые сейчас фактически установлены.
Глава комитета Госдумы России по СНГ Леонид Калашников заявил, что "ЛНР" и "ДНР" будут признаны РФ в границах Луганской и Донецкой областей.
Об этом сообщает РИА-Новости.
Как сообщал Главред, 21 февраля зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия признает так называемые "республики" Донбасса в границах, которые сейчас фактически установлены.
"Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий", – сказал российский сенатор.
Он добавил, что подписанные с "ЛНР" и "ДНР" договоры будут ратифицированы палатой во вторник.
Путин признал "ЛДНР"
21 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР" и подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе".
Решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости "ДНР" и "ЛНР" поддержали Абхазия, Южная Осетия, Венесуэла, Куба и Никарагуа.
Путин после признания "ДНР" и "ЛНР" подписал указ о введении российских войск на оккупированный Донбасс. Речь идет якобы "миротворцах".
Жители оккупированного Донецка сообщили, что поздно вечером 22 февраля центру Донецка прошла огромная колонна военной техники, танков в северо-западном направлении, к линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины.
Другие новости:
- Рано или поздно это должно было произойти, "Минск" не привел бы к миру
- США вывозят из Украины своих дипломатов переночевать в Польшу - Bloomberg
- Россия планирует "чрезвычайно жестокое" вторжение, чтобы "раздавить" Украину - советник Байдена
- "Кто станет следующим?": постпред Украины выступил на Совбезе ООН после признания Путиным "ЛДНР"
- Рубль - самая нестабильная валюта в мире: последствия для экономики РФ после признания Путиным "Л/ДНР"