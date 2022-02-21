В России уточнили границы, в которых признают "ДНР" и "ЛНР"

Подписанные с "ЛНР" и "ДНР" договоры будут ратифицированы палатой во вторник.
Россия признает так называемые "республики" Донбасса в границах, которые сейчас фактически установлены, сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, сообщает ТАСС в понедельник, 21 февраля.
"Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий", – сказал российский сенатор.
Он добавил, что подписанные с "ЛНР" и "ДНР" договоры будут ратифицированы палатой во вторник.
"Дальше (после подписания – ред.) этот текст идет на ратификацию в обе палаты Федерального собрания. Завтра мы рассмотрим этот вопрос в рамках ратификационных процедур", – добавил Климов.
Путин признал "ЛДНР"
21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России.
Путин заявил, что "считаю необходимым принять давно назревшее решение. Признать суверенитет "ДНР" и "ЛНР". Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а также ратифицировать соглашения о дружбе и взаимопомощи с этими республиками".
Также Владимир Путин отреагировал на заявление Владимира Зеленского создать ядерное оружие. По словам президента РФ, подобные высказывания - не пустая бравада.
Вступление Украины в НАТО - это прямая угроза безопасности России, заявил во время своего сегодняшнего выступления президент РФ Владимир Путин.
Читайте также:
- Признание Путиным "ЛДНР": какими будут последствия для Украины
- Путин: вступление Украины в НАТО - это прямая угроза безопасности России
- "Это не пустая бравада": Путин оценил планы Украины вновь заполучить ядерное оружие