В России уточнили границы, в которых признают "ДНР" и "ЛНР"

Россия признала "ЛДНР" / Reuters

Россия признает так называемые "республики" Донбасса в границах, которые сейчас фактически установлены, сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, сообщает ТАСС в понедельник, 21 февраля.

"Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий", – сказал российский сенатор.

Он добавил, что подписанные с "ЛНР" и "ДНР" договоры будут ратифицированы палатой во вторник.

"Дальше (после подписания – ред.) этот текст идет на ратификацию в обе палаты Федерального собрания. Завтра мы рассмотрим этот вопрос в рамках ратификационных процедур", – добавил Климов.

Реклама

Путин признал "ЛДНР"

21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России.

Путин заявил, что "считаю необходимым принять давно назревшее решение. Признать суверенитет "ДНР" и "ЛНР". Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а также ратифицировать соглашения о дружбе и взаимопомощи с этими республиками".

Также Владимир Путин отреагировал на заявление Владимира Зеленского создать ядерное оружие. По словам президента РФ, подобные высказывания - не пустая бравада.

Вступление Украины в НАТО - это прямая угроза безопасности России, заявил во время своего сегодняшнего выступления президент РФ Владимир Путин.

Читайте также: