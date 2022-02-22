Путин признал "ЛДНР": Украина призвала мир к резкому удару по России

Мир должен оперативно ввести санкции против России - Кулеба / УНИАН

Международному сообществу следует продемонстрировать незамедлительную реакцию на признание Россией "суверенитета" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Дальнейшие действия Москвы будут зависеть от того, как отреагирует мир. Российское государство должно четко видеть движение мира к усилению санкций. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что сейчас все внимание мирового сообщества приковано к Украине. Решение о масштабе и характере санкций уже на финальном этапе. Киев настаивает на оперативной реакции мира, поскольку от нее зависят дальнейшие действия Москвы. У России не должно быть сомнений в намерениях по вопросу новых санкций.

Читайте такжеПризнание Путиным "ЛДНР": какими будут последствия для Украины"Столицы всего мира сейчас не спят, независимо от часовых поясов. Масштаб и порядок применения санкций финализируется. Украина настаивает на следующем: дальнейшие действия РФ будут зависеть от того, как мир отреагирует сейчас. У России не должно быть сомнений, что мир не только говорит, но и движется к введению санкций", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Признание Россией "ЛДНР" на оккупированном Донбассе

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" российских образований "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписали соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения к нации заявил, что признание Россией "ЛДНР" может сигнализировать о выходе Москвы из Минских соглашений. Гарант подчеркнул, что Киев в данной ситуации инициирует консультации в рамках Будапештского формата, срочный саммит "Нормандии" и оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную оборону.

Госдума РФ во вторник, 22 февраля, намерена ратифицировать договора, подписанные Россией с "ЛДНР". В российском парламенте не уточняют, в каких границах Москва в итоге признает так называемые "республики".

Главред рекомендует: