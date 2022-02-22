Британия сокрушила Россию жесткими санкциями за признание "ЛДНР"

По словам Джонсона, Путин хочет разрушить Украину.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскрыл планы президента РФ Владимира Путина в отношении Украины.
Как заявил Джонсон в парламенте Британии, ввод сил РФ на территорию "ЛДНР" равен новому вторжению, и принял решение ввести санкции.
"Путин создает основания для полномасштабного вторжения. Как в 2022 году лидер государства может создать такой замысел и разрушить мирное соседнее государство? Именно это и делает Путин", - заявил он.
Санкции Британии против России
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Автор: Мария Тупик