Британия сокрушила Россию жесткими санкциями за признание "ЛДНР"

Джонсон, Путин / коллаж Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскрыл планы президента РФ Владимира Путина в отношении Украины.

Как заявил Джонсон в парламенте Британии, ввод сил РФ на территорию "ЛДНР" равен новому вторжению, и принял решение ввести санкции.

"Путин создает основания для полномасштабного вторжения. Как в 2022 году лидер государства может создать такой замысел и разрушить мирное соседнее государство? Именно это и делает Путин", - заявил он.

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