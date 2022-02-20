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"У нас проблема с русскими деньгами в городе": Джонсон рассказал, как Британия "укусит" Путина

20 февраля 2022, 15:20
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Британский премьер-министр заявил, что санкции в отношении России будут намного более масштабными, чем говорилось на публике.

Борис Джонсон
Джонсон рассказал, как Британия "укусит" Путина / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае вторжения российских войск в Украину российские бизнес-структуры могут лишиться возможности проводить сделки с использованием британских фунтов и американских долларов.

В интервью BBC Джонсон отметил, что вторжение может стать "крупнейшей войной в Европе с 1945 года". Он добавил, что санкции в отношении России будут намного более масштабными, чем говорилось на публике. В частности, Великобритания и США не позволят российским компаниям "вести торговлю в фунтах и долларах", что, по словам Джонсона, окажет очень серьезное воздействие.

Борис Джонсон также предупредил, что целью британских санкций станут российские банки и компании, и пообещал, что российские олигархи не смогут скрыться от них. На протяжении десятилетий супербогатые граждане России приобретают недвижимость и бизнесы в Лондоне.

"У нас проблема с русскими деньгами в городе. Мы разберемся с этим", – сказал Джонсон.

Британский премьер-министр также предупредил, что угрозы санкций "может оказаться недостаточно" для того, чтобы остановить Россию.

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Он выразил мнение, что "возможно, Путин думает нелогично об этом и не видит надвигающейся катастрофы".

Угроза вторжения России в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один обстрел или артиллерийский выстрел могут привести к полномасштабной войне с Россией. В интервью для CNN он отметил, что на временно оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе находятся от 30 до 35 тысяч российских военных.

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный заявил, что Россия может совершить террористические акты на оккупированной территории Донбасса и обвинить в этом Украину для оправдания ввода войск.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент РФ Владимир Путин принял решение осуществить агрессию против Украины.По его словам, есть фабрикация провокаций, которую затем используют как оправдание российского военного вмешательства в Донбасс и шире - в Украину.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила, что президент России Владимир Путин продолжит вести войну с соседними странами, если ему позволят вторгнуться в Украину. По ее словам, страны Балтии в опасности.

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