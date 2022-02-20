УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Будет оцеплен Киев": Джонсон заявил, что Россия планирует крупнейшую с 1945 года войну в Европе

20 февраля 2022, 11:10

По словам британского премьер-министра, разведка предполагает, что Россия намерена начать вторжение, в ходе которого будет оцеплен Киев.

Джонсон, Путин
Джонсон заявил, что Россия планирует крупнейшую с 1945 года войну в Европе / коллаж Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что имеющиеся факты свидетельствуют о том, что Россия планирует "крупнейшую войну в Европе с 1945 года". Он также отметил, что в ходе вторжения России в Украину будет оцеплен Киев.

"Все признаки свидетельствуют о том, что воплощение плана уже в определенном смысле началось", — рассказал британский премьер-министр в интервью BBC.

По словам Джонсона, разведка предполагает, что Россия намерена начать вторжение, в ходе которого будет оцеплен Киев.

Отвечая на вопрос, следует ли считать новое нападение РФ на Украину неизбежным, Джонсон заявил, что на это указывают улики.

"План, который мы видим, касается того, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года только с точки зрения масштаба", — подчеркнул премьер-министр Великобритании.

Реклама

Он также добавил, что при этом речь идет не только о потенциальной гибели украинцев, но и "молодых россиян".

Угроза вторжения России в Украину

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный заявил, что Россия может совершить террористические акты на оккупированной территории Донбасса и обвинить в этом Украину для оправдания ввода войск.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент РФ Владимир Путин принял решение осуществить агрессию против Украины. По его словам, есть фабрикация провокаций, которую затем используют как оправдание российского военного вмешательства в Донбасс и шире - в Украину.

Россия перебросила к границе с Украиной вертолеты и боевую группу с танками. Новые спутниковые снимки обнародовала американская компания Maxar Technologies – они показывают значительное увеличение количества российских вертолетов вблизи границы с Украиной.

Читайте также:

viber
новости Великобритании Владимир Путин Борис Джонсон вторжение России
Сейчас вы просматриваете новость ««Будет оцеплен Киев»: Джонсон заявил, что Россия планирует крупнейшую с 1945 года войну в Европе». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Щедрые подарки судьбы и счастливые перемены: кому из знаков ожидать уже в начале мартаЩедрые подарки судьбы и счастливые перемены: кому из знаков ожидать уже в начале марта Зима еще не сказала последнее слово: синоптик назвал дату прихода весны в УкраинуЗима еще не сказала последнее слово: синоптик назвал дату прихода весны в Украину "В тебя невозможно не влюбиться": Дорофеева в белье верхом на лошади устроила пожар в сети - видео"В тебя невозможно не влюбиться": Дорофеева в белье верхом на лошади устроила пожар в сети - видео Увезу тебя я в тундру: "эвакуированных" из ОРДЛО переселяют в Мурманскую областьУвезу тебя я в тундру: "эвакуированных" из ОРДЛО переселяют в Мурманскую область Дедлайн на "Минск-2" у нас до мая-июня, потом ультиматум и войнаДедлайн на "Минск-2" у нас до мая-июня, потом ультиматум и война
12:00

Более 40 тысяч беженцев отправили с оккупированного Донбасса в Ростовскую область

11:44

Без еды и крыши над головой: эвакуированные жители "ЛДНР" рассказали, как их приняли в РоссииВидео

11:10

"Будет оцеплен Киев": Джонсон заявил, что Россия планирует крупнейшую с 1945 года войну в ЕвропеВидео

10:47

Как супермаркеты "кормят" украинцев ядовитой просрочкойВидео

10:10

Один обстрел или артиллерийский выстрел могут привести к полномасштабной войне - ЗеленскийВидео

Реклама
09:46

Не на что содержать: на Волыне мать 8-х детей отказалась от девятого

09:16

"Мы не должны бросать страну, которая отказалась от ядерного оружия": Брэнсон поддержал Украину

08:43

Без предупреждения и согласия: с карт ПриватБанка начали исчезать деньги

08:38

Россия готовится создать повод для полномасштабного нападения на Украину - СтолтенбергВидео

08:20

Приметы на 21 февраля: что нельзя делать в самый опасный день месяца и как не попасть в бедуВидео

08:20

Гороскоп на сегодня, 20 февраля 2022: Ракам – удачное совпадение, Львам – деньги, Девам – интригиВидео

08:12

В ОДКБ захотели ввести войска на Донбасс под видом "миротворцев"Видео

07:45

Вряд ли Кремль объявит войну заранее и отправит факсмнение

07:32

Украинцы не встретят российских военных с распростертыми объятиями, Путин заблуждается - БлинкенВидео

07:10

Диетолог разоблачил очень популярный миф о кофе

06:29

Свет по 8-10 гривен и перебои: чего ждать Украине от присоединения к энергосистеме ЕСмнение

06:01

7 несравненных вещей, о покупке которых вы никогда не пожалеете

05:28

Украину разогреет до +24°: появился неожиданный прогноз на веснуВидео

05:02

Невероятное везение, прибыль и большая любовь: гороскоп на март 2022 года для ДевВидео

04:45

Эта подкормка творит чудеса: удобрение из золы заставит орхидею цвестиВидео

Реклама
04:22

Российский народ не сможет пойти войной против украинцев - ЗеленскийВидео

03:50

3 предмета, которые старят интерьер: от чего нужно срочно избавитьсяВидео

03:17

Есть ли связь между питанием и иммунитетом - ответ диетолога

02:42

Белый яд: эксперты рассказали, как употреблять значительно меньше соли

02:17

Хотите похудеть – больше спите: ученые объяснили, как сон влияет на вес

01:36

Доллар "идет на взлет": эксперт раскрыл сценарий резкого подорожанияВидео

01:15

Кардиолог назвала новый продукт, очень опасный для сердца

00:51

Приметы на 20 февраля: что нельзя делать в день Луки и как не попасть в бедуВидео

00:02

МАУ увеличит количество рейсов из-за массовых остановок полетов

19 февраля, суббота
23:27

Почему после коронавируса выпадают волосы: ответ Минздрава

23:06

Зеленский обсудил с Макроном обострение на Донбассе

22:38

Увезу тебя я в тундру: "эвакуированных" из ОРДЛО переселяют в Мурманскую область

22:06

США подтвердили планы РФ атаковать Украину и раскрыли сценарий вторженияВидео

21:36

РФ готовит теракты на Донбассе для ввода войск под видом "миротворцев" - ЗалужныйВидео

21:26

Юрий Романенко. Зеленский вмазал в Мюнхене Будапештским меморандумомВидеоблоги

21:23

У Зеленского резко отреагировали на обвинения России в "обстрелах"

21:19

От призыва Зеленского по "Будапешту" чуда ожидать не стоит, но ход хорошиймнение

21:05

Речь Зеленского в Мюнхене: Украина громогласно прижимает США к стенкемнение

21:04

Зеленский заверил, что Украина в любом случае будет защищать свою землю

20:48

"Нет оружия и безопасности": Зеленский поставил под сомнение Будапештский меморандумВидео

Реклама
20:47

Мощная речь президента в Мюнхенемнение

20:32

Кто-то врет: Украина хочет мира, а Россия не хочет нападать - ЗеленскийВидео

20:20

"Сами у себя взрывают": Зеленский разнес дикий фейк РФ о снарядах из УкраиныВидео

20:01

5 блестящих многослойных женских стрижек 2022, которые добавляют волосам невероятного объемаФото

19:46

Зеленский призвал "сказать правду" о вступлении Украины в НАТОВидео

19:39

Украина ближе к достижению своих целей в войне, нежели Кремль своихмнение

19:38

"Лучше бы пересидели в подвалах": к эвакуации из ОРДЛО людей в России не подготовились

19:29

"В РФ будут плакать по своим сыновьям": Джонсон жестко предупредил ПутинаВидео

19:25

Обстрелы на Донбассе: за день погибло двое бойцов ВСУ, в том числе разведчик

18:46

"Ложиться в гробы украинцы не будут": Зеленский потребовал от Запада "дешевых" денегВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять