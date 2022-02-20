"Будет оцеплен Киев": Джонсон заявил, что Россия планирует крупнейшую с 1945 года войну в Европе

Джонсон заявил, что Россия планирует крупнейшую с 1945 года войну в Европе / коллаж Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что имеющиеся факты свидетельствуют о том, что Россия планирует "крупнейшую войну в Европе с 1945 года". Он также отметил, что в ходе вторжения России в Украину будет оцеплен Киев.

"Все признаки свидетельствуют о том, что воплощение плана уже в определенном смысле началось", — рассказал британский премьер-министр в интервью BBC.

По словам Джонсона, разведка предполагает, что Россия намерена начать вторжение, в ходе которого будет оцеплен Киев.

Отвечая на вопрос, следует ли считать новое нападение РФ на Украину неизбежным, Джонсон заявил, что на это указывают улики.

"План, который мы видим, касается того, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года только с точки зрения масштаба", — подчеркнул премьер-министр Великобритании.

Реклама

Он также добавил, что при этом речь идет не только о потенциальной гибели украинцев, но и "молодых россиян".

Угроза вторжения России в Украину

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный заявил, что Россия может совершить террористические акты на оккупированной территории Донбасса и обвинить в этом Украину для оправдания ввода войск.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент РФ Владимир Путин принял решение осуществить агрессию против Украины. По его словам, есть фабрикация провокаций, которую затем используют как оправдание российского военного вмешательства в Донбасс и шире - в Украину.

Россия перебросила к границе с Украиной вертолеты и боевую группу с танками. Новые спутниковые снимки обнародовала американская компания Maxar Technologies – они показывают значительное увеличение количества российских вертолетов вблизи границы с Украиной.

Читайте также: