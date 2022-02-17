"Операция под чужим флагом": Джонсон отреагировал на обстрел детсада и пригрозил РФ санкциями

На Станице Луганской обстреляли детсад / ГСЧС, Дом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на обстрел детсада в Станице Луганской, который произошел в четверг, 17 февраля, и назвал его операцией под чужим флагом.

"Сегодня был обстрелян детский сад. Мы знаем – это была операция под чужим флагом, направленная на дискредитацию украинцев и призванная создать повод, ложную провокацию для вторжения России", - цитирует Джонсона The Guardian.

Также он добавил, что в ближайшие несколько дней может произойти ужесточение эскалации вокруг Украины и заявил, что Британия готова ввести жесткие санкции против России, если продвижется вглубь Украины.

"У путинского режима еще есть время отступить. Еще есть время избежать катастрофы для России, Украины и всего мира", - заявил Джонсон.

Обстрел садика и лицея на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

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При этом в российских СМИ запустили дезинформацию о том, что в результате обстрела якобы пострадал детсад на территории так называемой "ЛНР".

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

Следователи СБУ начали досудебное расследование по фактам совершения боевиками обстрелов поселков Станица Луганская и Врубовка с использованием вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

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