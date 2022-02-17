"Бежали в одних тапочках": родители рассказали об ужасах спасения детей под обстрелом на Донбассе

Донбасс обстрел / ГСЧС, Дом

В четверг, 17 февраля, боевики обстреляли Станицу Луганскую. Жители рассказали, каким образом спасали детей из детского садика.

Как рассказала местная жительница Елена, в садике во время обстрела была ее дочь в возрасте 4-х лет. Сама Елена находилась на работе - она созвонилась с воспитателем и побежала в садик за ребенком. Обстрел в этот момент продолжался.

"Я сразу позвонила воспитательнице. Потом услышала пожарную сирену. Она мне сказала, чтобы я как можно скорее забрала детей. Я забрала ребенка, еще были слышны обстрелы", — говорит женщина, передает телеканал Дом. По словам Елены, она не успела обуть дочь - они бежали от обстрела в тапочках. Семья живет через дорогу от детского сада, им удалось спрятаться в подвале. Девочка была напугана и плакала, но позже испуг прошел.

В свою очередь, женщина заявила, что в ближайшее время дочку в садик она не поведет, поскольку опасается повторения обстрелов.

Обстрел садика и лицея на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

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При этом в российских СМИ запустили дезинформацию о том, что в результате обстрела якобы пострадал детсад на территории так называемой "ЛНР".

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

Следователи СБУ начали досудебное расследование по фактам совершения боевиками обстрелов поселков Станица Луганская и Врубовка с использованием вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

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