На Донбассе случилось новое обострение: боевики бомбят территории

Обстрел Донбасса / ГСЧС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на Донбассе только за сегодня произошло уже более 40 обстрелов. По его словам, снаряды прилетают с временно оккупированных Россией территорий.

"По состоянию на 15:00 произошло 42 обстрела. Мы уже обратились ко всем международным партнерам с призывом осудить это. Снаряды прилетели с временно оккупированных территорий, контролируемых Россией", - сказал Кулеба на брифинге.

Как подчеркнул глава МИД, важно зафиксировать, что эти снаряды прилетели именно с оккупированных территорий, которые контролирует Россия, поскольку Москва пытается исказить происходящее на Донбассе.

"В скором времени в Нью-Йорке начнется заседание Совбеза ООН, где этот вопрос тоже обсудят", - напомнил Кулеба.

Также появилась карта обстрелов на Донбассе.

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Обстрел садика и лицея на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

При этом в российских СМИ запустили дезинформацию о том, что в результате обстрела якобы пострадал детсад на территории так называемой "ЛНР".

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

Следователи СБУ начали досудебное расследование по фактам совершения боевиками обстрелов поселков Станица Луганская и Врубовка с использованием вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

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