На Донбассе случилось новое обострение: боевики бомбят территории

С начала суток уже более 40 обстрелов на Донбассе.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на Донбассе только за сегодня произошло уже более 40 обстрелов. По его словам, снаряды прилетают с временно оккупированных Россией территорий.
"По состоянию на 15:00 произошло 42 обстрела. Мы уже обратились ко всем международным партнерам с призывом осудить это. Снаряды прилетели с временно оккупированных территорий, контролируемых Россией", - сказал Кулеба на брифинге.
Как подчеркнул глава МИД, важно зафиксировать, что эти снаряды прилетели именно с оккупированных территорий, которые контролирует Россия, поскольку Москва пытается исказить происходящее на Донбассе.
"В скором времени в Нью-Йорке начнется заседание Совбеза ООН, где этот вопрос тоже обсудят", - напомнил Кулеба.
Также появилась карта обстрелов на Донбассе.
Обстрел садика и лицея на Донбассе
В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.
При этом в российских СМИ запустили дезинформацию о том, что в результате обстрела якобы пострадал детсад на территории так называемой "ЛНР".
Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.
Следователи СБУ начали досудебное расследование по фактам совершения боевиками обстрелов поселков Станица Луганская и Врубовка с использованием вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.
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