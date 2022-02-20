Путин не остановится на Украине, страны Балтии в опасности – глава британского МИД

Лиз Трасс заявила, что Путин не остановится на Украине / коллаж Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила, что президент России Владимир Путин продолжит вести войну с соседними странами, если ему позволят вторгнуться в Украину.

В интервью The Mail on Sunday глава британского МИД отметила, что если Путин нападет на Украину, это будет предвестником того, что Россия применит силу для аннексии большего количества бывших советских республик.

"Нам нужно остановить Путина, потому что он не остановится на Украине. Страны Балтии в опасности… Западные Балканы тоже", - сказала она.

Лиз Трасс подчеркнула, что "Путин публично заявил обо всем этом, что он хочет создать Великую Россию, что он хочет вернуться к ситуации, которая была раньше, когда Россия контролировала огромные участки Восточной Европы".

"Поэтому так важно, чтобы мы и наши союзники противостояли Путину. На следующей неделе это может быть Украина, но тогда какая страна будет следующей?", - обратила внимание Трасс.

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Угроза вторжения России в Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что имеющиеся факты свидетельствуют о том, что Россия планирует "крупнейшую войну в Европе с 1945 года". Он также отметил, что в ходе вторжения России в Украину будет оцеплен Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один обстрел или артиллерийский выстрел могут привести к полномасштабной войне с Россией. В интервью для CNN он отметил, что на временно оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе находятся от 30 до 35 тысяч российских военных.

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный заявил, что Россия может совершить террористические акты на оккупированной территории Донбасса и обвинить в этом Украину для оправдания ввода войск.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент РФ Владимир Путин принял решение осуществить агрессию против Украины.По его словам, есть фабрикация провокаций, которую затем используют как оправдание российского военного вмешательства в Донбасс и шире - в Украину.