Путин затянет кризис вокруг Украины на долгие месяцы - британский МИД

Владимир Путин и русские войска / коллаж Reuters / ua.depositphotos.com

Президент РФ Владимир Путин совершит попытку на многие месяцы затянуть кризис вокруг Украины ‒ в том числе и для того, чтобы проверить на прочность единство стран Запада. Такое мнение высказала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в своей статье для британского портала The Daily Telegraph.

"В настоящее время нет свидетельств того, что россияне отводят войска из приграничных с Украиной регионов. У нас не должно быть иллюзий насчет того, что Россия может на недели, если не на месяцы, затянуть этот наглый замысел, подрывая Украину и бросая вызов единству Запада", ‒ пишет дипломат.

Кроме того, Трасс сообщает, что намерена уже в конце нынешней недели посетить с официальными визитами Украину и Польшу. В Киеве и в Варшаве она должна будет встретиться с украинским и польским коллегами по должности Дмитрием Кулебой и Збигневом Рау ‒ чтобы продемонстрировать "сплоченную поддержку украинского суверенитета".

Трасс также планирует выступить с речью и вновь пригрозить РФ "масштабными и дорогостоящими последствиями" на тот случай, если Кремль решит продолжать путь агрессии. В результате агрессии Россия приобретет в мировом сообществе статус изгоя.

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Госдума призвала Путина признать "ЛДНР"

Госдума России во вторник, 15 февраля, проголосовала за постановление об обращении к президенту Владимиру Путину с призывом признать "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе в качестве "независимых государств". Документ поддержал 351 депутат.

Верховная Рада официально обратилась к мировому сообществу с просьбой не признавать так называемую "независимость" российских образований "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

На пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Шольцем российский президент Путин сказал, что Россия готова к урегулированию конфронтации на Донбассе на основе Минских соглашений. Такое заявление он сделал, комментируя ситуацию с призывом Госдумы о признании Москвой "ЛДНР".

Представитель Киева в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш считает, что Россия не будет признавать "ЛДНР". Решение Госдумы является давлением на Украину и Запад с целью реализации Киевом Минских соглашений по сценарию Москвы. По его мнению, Путин может признать "ЛДНР" только в том случае, если украинское государство запустит силовой сценарий по освобождению оккупированных ОРДЛО.

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