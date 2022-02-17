Путин затянет кризис вокруг Украины на долгие месяцы - британский МИД

Руководитель британского МИД Лиз Трасс говорит - вскоре она выступит с заявлением, в котором пригрозит РФ дорогостоящими последствиями атаки на Украину.
Президент РФ Владимир Путин совершит попытку на многие месяцы затянуть кризис вокруг Украины ‒ в том числе и для того, чтобы проверить на прочность единство стран Запада. Такое мнение высказала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в своей статье для британского портала The Daily Telegraph.
"В настоящее время нет свидетельств того, что россияне отводят войска из приграничных с Украиной регионов. У нас не должно быть иллюзий насчет того, что Россия может на недели, если не на месяцы, затянуть этот наглый замысел, подрывая Украину и бросая вызов единству Запада", ‒ пишет дипломат.
Кроме того, Трасс сообщает, что намерена уже в конце нынешней недели посетить с официальными визитами Украину и Польшу. В Киеве и в Варшаве она должна будет встретиться с украинским и польским коллегами по должности Дмитрием Кулебой и Збигневом Рау ‒ чтобы продемонстрировать "сплоченную поддержку украинского суверенитета".
Трасс также планирует выступить с речью и вновь пригрозить РФ "масштабными и дорогостоящими последствиями" на тот случай, если Кремль решит продолжать путь агрессии. В результате агрессии Россия приобретет в мировом сообществе статус изгоя.
Читайте такжеРезников обвинил Путина во лжи и назвал число войск ООС на Донбассе
Госдума призвала Путина признать "ЛДНР"
Госдума России во вторник, 15 февраля, проголосовала за постановление об обращении к президенту Владимиру Путину с призывом признать "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе в качестве "независимых государств". Документ поддержал 351 депутат.
Верховная Рада официально обратилась к мировому сообществу с просьбой не признавать так называемую "независимость" российских образований "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
На пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Шольцем российский президент Путин сказал, что Россия готова к урегулированию конфронтации на Донбассе на основе Минских соглашений. Такое заявление он сделал, комментируя ситуацию с призывом Госдумы о признании Москвой "ЛДНР".
Представитель Киева в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш считает, что Россия не будет признавать "ЛДНР". Решение Госдумы является давлением на Украину и Запад с целью реализации Киевом Минских соглашений по сценарию Москвы. По его мнению, Путин может признать "ЛДНР" только в том случае, если украинское государство запустит силовой сценарий по освобождению оккупированных ОРДЛО.
Другие новости:
- "Минск" по сценарию РФ и прямой диалог с "ЛДНР": Украина поставила Москве резкое условие по Донбассу
- Признание Россией "ЛДНР" – отказ от "Минска": у Зеленского ответили на проекты обращений к Путину
- Станет выходом РФ из "Минска": Кулеба заявил о последствиях для Кремля в случае признания "ЛДНР"
- Признание Россией "ЛДНР", обещания Зеленского и Украина в НАТО: главные заявления Путина и Шольца
- Что дает Москве признание "ЛДНР"