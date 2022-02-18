УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Путин загнал себя в ловушку: эксперт объяснил, почему Кремль не получит контроль над Украиной

18 февраля 2022, 01:57
Прослушать новость
Остановить

На протяжении многих Путин хотел легализировать террористические "ЛНР" и "ДНР". Но признав их, хозяин Кремля сам разрушит планы по покорению Украины.

Владимир Путин
Владимир Путин / УНИАН

Если президент России Владимир Путин признает "ЛДНР", то фактически выйдет из Минских соглашений. А это будет означать крах его планов получить контроль над всей территорией Украины.

Такое мнение озвучил российский публицист и политолог Андрей Пионтковский, передает 24 канал.

По его словам, свидетельством того, что Путин готов признать террористические "ЛНР" и "ДНР" являются его слова на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом. Тогда президент России заговорил о "спасении жителей Донбасса от геноцида".

Пионтковский отметил, что для Путина было важно, чтобы "ЛДНР" стали частью украинской силовой структуры и получили возможность легально насаждать пророссийские идеи на Донбассе и по всей Украине, при этом официально представляя Киев.

Когда стало ясно, что украинские власти на такой шаг не пойдут, Путин попытался прибегнуть к военному шантажу.

Реклама

"Для Путина были ценны Минские соглашения. Он держал в руках инструмент покорения Украины в целом", – сказал Пионтковский и добавил, что теперь задумке лидера РФ сбыться не суждено.

Читайте такжеPolitico: Новая возможная дата вторжения России в Украину - 20 февраля

Как сообщал Главред, российский президент Владимир Путин получил официальное обращение Госдумы России с просьбой признать "государственность" так называемых "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе. Однако такой документ не отвечает требованиям Минских соглашений, которые Москва рассматривает в качестве приоритетного механизма для разрешения вооруженной конфронтации, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В Белом доме заявили, что возможное признание Россией так называемых Донецкой и Луганской народных республик повлечет определенные последствия для Москвы. При этом у Байдена пока не готовы уточнить, какие именно.

Другие новости:

viber
Владимир Путин ЛДНР Минские соглашения Андрей Пионтковский новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Путин загнал себя в ловушку: эксперт объяснил, почему Кремль не получит контроль над Украиной». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Будет ли вторжение России: гороскоп Таро для Украины на 14-20 февраляБудет ли вторжение России: гороскоп Таро для Украины на 14-20 февраля Будет пышно цвести: как приготовить лучшее удобрение для герани из одного препарата из аптечкиБудет пышно цвести: как приготовить лучшее удобрение для герани из одного препарата из аптечки Гороскоп Таро на неделю 14-20 февраля: Тельцам – опасные желания, Ракам – деньги, Весам - предательствоГороскоп Таро на неделю 14-20 февраля: Тельцам – опасные желания, Ракам – деньги, Весам - предательство Стоит ли ждать вторжения России в Украину – интервью с Олегом ЖдановымСтоит ли ждать вторжения России в Украину – интервью с Олегом Ждановым Украина либо подыграет Байдену, либо пусть пеняет на себя: разбор речи президентаУкраина либо подыграет Байдену, либо пусть пеняет на себя: разбор речи президента
03:20

Потеряете всю удачу и деньги: кому никогда нельзя одалживать соль

03:17

Финансовый гороскоп на неделю 21 -27 февраля: Ракам – невероятная удача, Козерогам – успех, Рыбам – большой кушВидео

03:16

Горяча не по-детски: 16-летняя дочь Ольги Фреймут показала сочное декольте во взрослом наряде

02:39

Что случится, если полностью отказаться от сахара - комментарий эндокринолога

02:10

Без окрашивания и стрижки: ученые назвали способ остановить процесс появления седых волос

Реклама
01:57

Путин загнал себя в ловушку: эксперт объяснил, почему Кремль не получит контроль над Украиной

01:13

Доллар резко рванет вверх: появился катастрофический сценарий обрушения гривныВидео

00:51

Приметы на 18 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:32

Диетолог развеяла популярное заблуждение о сале

17 февраля, четверг
23:54

Дерзкая провокация: в СНБО и Минобороны объяснили обострение ситуации на ДонбассеВидео

23:12

Боевики устроили мощный обстрел Станицы Луганской: горит жилой домВидео

22:55

Киевские школы готовятся ко вторжению: в подвале обустроили бомбоубежищеВидео

22:37

У Путина резко ответили Байдену на слова о вторжении в УкраинуВидео

22:03

"Операция под чужим флагом": Джонсон отреагировал на обстрел детсада и пригрозил РФ санкциямиВидео

21:51

"Последнее предупреждение Путину": онлайн-трансляция Право на владуВидео

21:50

Диетолог нашла неожиданную полезность груши для тела

21:46

Зима еще даст о себе знать: раннюю весну в Украине ждать не стоитВидео

21:34

Скандальная Монтян на Совбезе ООН назвала Украину "колонией коллективного Запада"Видео

21:15

"Я ненавижу вас": российская фигуристка на Олимпиаде устроила истерику из-за второго местаВидео

20:49

Паники не было: названо число украинцев, уехавших за границу перед возможным вторжениемВидео

Реклама
20:37

Денежная удача и солидный доход: кому из знаков ожидать до конца февраляВидео

20:03

Протащила бездомного около километра: под Киевом автоледи не заметила человека на фаркопе

19:52

"Бежали в одних тапочках": родители рассказали об ужасах спасения детей под обстрелом на ДонбассеВидео

19:33

"Звонят и спрашивают разрешения": Зеленский разнес идею прямого диалога с "ЛДНР"Видео

19:10

"Могут устроить теракт или химическую атаку": Блинкен назвал сценарий вторжения РоссииВидео

19:05

Кровавый расстрел в Днепре: появилась новая версия стрельбы РябчукаВидео

19:02

Доллар снова уходит в "пике": в Украине обесценилась гривна

18:55

Полномасштабное вторжение России: сколько украинцев верят, что "Путин нападет"Видео

18:47

На Донбассе случилось новое обострение: боевики бомбят территорииВидео

18:46

У границ Украины – крупнейшая за десятилетия группа войск: в НАТО обратились к РФВидео

18:37

Прорыв к Киеву и оккупация Харькова: в Британии показали карту вероятной атаки РФВидео

18:11

На Волыни местные жители усиливают границу с Беларусью блокпостами с окопамиВидео

18:07

Как же это бесит: названы главные недостатки каждого знака зодиакаВидео

18:06

Настоящее музыкальное сражение: 4 digital-выпуск спецпроекта Другий шанс на Голосі країни-12Видео

18:05

Украина, Польша и Британия официально создают новый альянс: что это значит

17:57

Найти выход и закопать топор войны: Зеленский назвал сценарий встречи с Путиным

17:55

Стали известны имена первых участников шоу Липсинк баттл на телеканале 1+1Видео

17:50

В Украине взлетела цена на автогазВидео

17:49

Зеленский объявил о готовности Путина признать "ЛДНР": РФ рискует выйти из "Минска"Видео

17:47

Бурба вернулся в страну, но без семьи и ненадолго - политолог

Реклама
17:46

В Украине резко подскочила стоимость мяса: названы рекордные ценыВидео

17:30

Зеленский: нужен глобальный документ с гарантиями безопасности для УкраиныВидео

17:28

Михаилу Шуфутинскому запретят въезд в Украину - ГПСУ

17:24

"Пошлю Путину бутылку коньяка, если РФ признает "ЛДНР"" - Арестович

17:19

"За нас умирать никто не будет": Зеленский рассказал, как защитить Украину от РФВидео

17:17

Станут везунчиками месяца: гороскоп на март 2022 для РаковВидео

16:56

В Украине ожидаеется массовая амнистия: на волю выйдут 1173 заключенныхВидео

16:56

РФ может напасть в ближайшие дни: Байден раскрыл новый сценарий вторжения в УкраинуВидео

16:36

Отказ отводить войска и ультиматум по Украине: в РФ ответили США по "гарантиям безопасности"Видео

16:26

Цель Европы – встреча Зеленского и Путина: в Италии объявили о планах по диалогу

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять