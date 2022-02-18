Путин загнал себя в ловушку: эксперт объяснил, почему Кремль не получит контроль над Украиной

Владимир Путин / УНИАН

Если президент России Владимир Путин признает "ЛДНР", то фактически выйдет из Минских соглашений. А это будет означать крах его планов получить контроль над всей территорией Украины.

Такое мнение озвучил российский публицист и политолог Андрей Пионтковский, передает 24 канал.

По его словам, свидетельством того, что Путин готов признать террористические "ЛНР" и "ДНР" являются его слова на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом. Тогда президент России заговорил о "спасении жителей Донбасса от геноцида".

Пионтковский отметил, что для Путина было важно, чтобы "ЛДНР" стали частью украинской силовой структуры и получили возможность легально насаждать пророссийские идеи на Донбассе и по всей Украине, при этом официально представляя Киев.

Когда стало ясно, что украинские власти на такой шаг не пойдут, Путин попытался прибегнуть к военному шантажу.

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"Для Путина были ценны Минские соглашения. Он держал в руках инструмент покорения Украины в целом", – сказал Пионтковский и добавил, что теперь задумке лидера РФ сбыться не суждено.

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Как сообщал Главред, российский президент Владимир Путин получил официальное обращение Госдумы России с просьбой признать "государственность" так называемых "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе. Однако такой документ не отвечает требованиям Минских соглашений, которые Москва рассматривает в качестве приоритетного механизма для разрешения вооруженной конфронтации, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В Белом доме заявили, что возможное признание Россией так называемых Донецкой и Луганской народных республик повлечет определенные последствия для Москвы. При этом у Байдена пока не готовы уточнить, какие именно.

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