В Белом доме пригрозили России жесткими последствиями за признание "ЛДНР"

Джен Псаки высказалась о признании "ЛДНР" / Reuters

Возможное признание Россией так званых Донецкой и Луганской "народных республик" повлечет определенные последствия для Москвы. При этом в Белом доме пока не готовы уточнить, какие именно, сообщали во время брифинга официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

"В нашем распоряжении есть целый ряд вариантов, я не буду описывать их здесь. Но я также хотела бы просто повторить пару моментов, которые (госсекретарь, - ред.) Блинкен сделал в своем заявлении, в том числе тот факт, что поддержка Кремлем этого равносильна полному отказу российского правительства от своих обязательств по Минским соглашениям", - заявила она.

Угроза военного вторжения России в Украину

Британские журналисты издания The Guardian ранее опубликовали материал о том, что президент США Джо Байден в разговоре с лидерами Евросоюза и НАТО якобы сообщил о надвигающемся военном наступлении России на Украину. Согласно их версии, операция может начаться с авиаударов.

Позже прошли переговоры главы Белого дома Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. По итогам разговора в Вашингтоне сказали, что не знают о решении Москвы по военной интервенции на территорию Украины.

Далее состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом. Американская сторона заверила Киев в поддержке и выразила готовность предпринять решительные шаги в случае российского военного вторжения.

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14 февраля президент Зеленский обратился к украинцам на фоне ситуации с заявлениями западных СМИ о риске военного вторжения России в Украину. Он призвал не паниковать и сказал, что против страны идет война, в том числе, и на информационном направлении.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия в ближайшем будущем не собирается идти на сценарий военного вторжения в Украину.

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