УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Белом доме пригрозили России жесткими последствиями за признание "ЛДНР"

16 февраля 2022, 22:53

Пресс-секретарь Джо Байдена высказалась о возможном признании Россией псевдореспублик на Донбассе.

Джен Псаки
Джен Псаки высказалась о признании "ЛДНР" / Reuters

Возможное признание Россией так званых Донецкой и Луганской "народных республик" повлечет определенные последствия для Москвы. При этом в Белом доме пока не готовы уточнить, какие именно, сообщали во время брифинга официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

"В нашем распоряжении есть целый ряд вариантов, я не буду описывать их здесь. Но я также хотела бы просто повторить пару моментов, которые (госсекретарь, - ред.) Блинкен сделал в своем заявлении, в том числе тот факт, что поддержка Кремлем этого равносильна полному отказу российского правительства от своих обязательств по Минским соглашениям", - заявила она.

Угроза военного вторжения России в Украину

Британские журналисты издания The Guardian ранее опубликовали материал о том, что президент США Джо Байден в разговоре с лидерами Евросоюза и НАТО якобы сообщил о надвигающемся военном наступлении России на Украину. Согласно их версии, операция может начаться с авиаударов.

Позже прошли переговоры главы Белого дома Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. По итогам разговора в Вашингтоне сказали, что не знают о решении Москвы по военной интервенции на территорию Украины.

Далее состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом. Американская сторона заверила Киев в поддержке и выразила готовность предпринять решительные шаги в случае российского военного вторжения.

Реклама

14 февраля президент Зеленский обратился к украинцам на фоне ситуации с заявлениями западных СМИ о риске военного вторжения России в Украину. Он призвал не паниковать и сказал, что против страны идет война, в том числе, и на информационном направлении.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия в ближайшем будущем не собирается идти на сценарий военного вторжения в Украину.

Читайте также:

viber
новости России новости США Джейн Псаки Энтони Блинкен ЛДНР новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «В Белом доме пригрозили России жесткими последствиями за признание "ЛДНР"». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Будет ли полномасштабная война с Россией: астролог составила гороскоп для УкраиныБудет ли полномасштабная война с Россией: астролог составила гороскоп для Украины 5 бесценных предметов гардероба, которые весной 2022 можно сочетать абсолютно со всем5 бесценных предметов гардероба, которые весной 2022 можно сочетать абсолютно со всем "ПриватБанку плевать на решение суда": банк приписывает клиентам несуществующие кредиты"ПриватБанку плевать на решение суда": банк приписывает клиентам несуществующие кредиты Зима может уже не вернуться: в середине февраля в Украину ворвется веснаЗима может уже не вернуться: в середине февраля в Украину ворвется весна Запад и Россия почти договорились, вторжение откладывается до осениЗапад и Россия почти договорились, вторжение откладывается до осени
23:53

Российские истребители трижды опасно приблизились к самолетам ВМС США

23:52

Чем полезен гранатовый сок для женского мозга - комментарий ученого

23:27

Комаровский поведал, как правильно лечить Омикрон в домашних условияхВидео

23:05

Потеряете всю удачу и деньги: кому никогда нельзя одалживать сольВидео

22:53

В Белом доме пригрозили России жесткими последствиями за признание "ЛДНР"

Реклама
22:33

"Угроза для всей Европы": Шмыгаль заявил об успешной блокировке Северного потока-2Видео

22:18

В Беларуси недалеко от Украины развернули понтонный мост - СМИВидео

21:34

В Украине впервые за много лет за сутки никто не погиб в ДТП

21:32

6-летнего ребенка искали всем селом: под Днепром случилась страшная трагедия с мальчикомВидео

21:29

Диетолог опровергла мифы о популярных белках

21:00

На Ровенском полигоне нашли мертвым пропавшего контрактника

20:51

Пара, которая сковала себя цепью в прошлом году, продает "узы любви" за 3 млн долларовВидео

20:48

Украине пора начинать подсчет убытковмнение

20:34

Зеленский рассказал о переговорах западных стран с Россией об УкраинеВидео

20:17

Разведка не увидела отвода российских войск от границ Украины, - РезниковВидео

20:05

"Радоваться рано": Зеленский об отводе войск РФ и ситуации на границе УкраиныВидео

19:50

В МИД России обозвали Столтенберга "сбитым натовским летчиком"

19:50

Боевые группы НАТО на востоке Европы: Запад готовит контрудар на действия России

19:35

Европейские лидеры проведут неофициальную встречу по поводу событий в Украине: названа датаВидео

19:33

Общенациональный телемарафон #UAразом: онлайн-трансляция

Реклама
19:24

"Нас не пугают какие-либо даты": Зеленский обратился к украинцамВидео

19:04

Не появлялась на публике уже 260 дней: у Селин Дион подозревают тяжелое заболеваниеВидео

18:59

В РФ внезапно заявили, что не допустят войны с УкраинойВидео

18:54

Пенсии в Украине поднимут на 1000 гривен: кому и когда ждать повышенияВидео

18:53

Возможное нападение России: Европарламент принял резолюцию по Украине

18:52

Тайный роман, козни коллег и невероятная удача: гороскоп на март 2022 для ОвновВидео

18:45

Отказ Украины от НАТО и публичное заявление Альянса: РФ разразилась условием

18:24

Россия, олигархи и Крым с Донбассом: Зеленский утвердил Стратегию госбезопасности

18:23

Олимпиада-2022: украинская лыжница попала в доппинг-скандалВидео

18:17

В Днепре зажгли самый большой в мире флаг УкраиныВидео

18:15

Зеленский ужесточил санкции против издания СтранаВидео

18:07

Неожиданная прибыль и удача в деньгах: кому из знаков посчастливится в конце февраляВидео

17:56

Кто поедет на Евровидение от Украины: организаторы сделали заявлениеВидео

17:53

"Я не верю любовь с первого взгляда": Алеся Бацман рассказала, с чего начался ее роман с ГордономВидео

17:14

Экс-шеф Главного управления разведки Бурба втихаря сбежал за границу — эксперт

16:59

"Метинвест Политехника": в центре Мариуполя идет активная фаза строительства

16:44

Метинвест вложил в социально важные программы более 3,4 млрд гривень

16:40

Цены побили рекорды: что изменилось на рынке недвижимости в Украине за годВидео

16:20

Минус $2-3 млрд каждый месяц: Украина терпит удар из-за истерии по "вторжению РФ"

16:10

Не расслабляйтесьмнение

Реклама
16:09

Налетит ураган и заметет снегом: в Украину идет опасная погодаВидео

16:04

Сумма инвестиций Метинвеста в модернизацию производства превысила $11 миллиардов

15:51

1,2 млрд долларов на модернизацию: Метинвест планирует улучшить производство в 2022 году

15:39

Эстонская разведка обнародовала отчет с датами наступления РФВидео

15:26

"Мне правда очень жаль": Алина Паш сняла свою кандидатуру как представителя Украины на Евровидении

15:07

Скандал в Одессе: депутат от "Партии Шария" убрал флаги Украины со стола на заседании – видеоВидео

15:03

"Продам гараж на Соломе": на трансляции Reuters из Киева "посольство РФ" сделало объявлениеВидео

15:00

Компания Метинвест весной повысит зарплаты на своих предприятиях

14:58

В Украине резко подорожал самый популярный овощВидео

14:48

Украинская блогерка в одних трусиках обнажила татуировку на интимном месте

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять