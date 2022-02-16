Боевые группы НАТО на востоке Европы: Запад готовит контрудар на действия России

НАТО готово разместить новые боевые группировки у на востоке Европы / Reuters

В НАТО обсуждают возможности развернуть новые ударные группы в Восточной Европе. Если план будет одобрен, боевые подразделения появятся в Румынии и странах Черноморского региона. В военно-политическом блоке Запада пока не видят признаков разрешения кризиса у кордонов Украины. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

В ходе своей пресс-конференции он рассказал о том, что главы оборонных ведомств стран Североатлантического альянса обговорили ряд возможностей для усиления защиты в Европе. Речь шла о дополнительном размещении боевых группировок на восточном фланге Альянса.

Читайте такжеОтказ Украины от НАТО и публичное заявление Альянса: РФ разразилась условием"Министры (обороны стран НАТО) обсудили новые варианты усиления нашей обороны и сдерживания, приняли решение о рассмотрении развертывания новых боевых групп в Восточной Европе", - отметил Столтенберг.

Он сказал о том, что если новые планы будут одобрены, военный группы коллективного блока безопасности Запада направят в Румынию и страны Черноморского региона.

Столтенберг указал, что пока нет никаких признаков снижения градуса напряжения у границ Украины, несмотря на заявления Москвы об отводе своих военных подразделений.

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"Информация, которой мы делимся, также подтверждается открытыми источниками. Со спутниковыми снимками с коммерческих аппаратов, поэтому я думаю, что это довольно сложно оспорить", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Угроза военного вторжения России в Украину

Британские журналисты издания The Guardian ранее опубликовали материал о том, что президент США Джо Байден в разговоре с лидерами Евросоюза и НАТО якобы сообщил о надвигающемся военном наступлении России на Украину. Согласно их версии, операция может начаться с авиаударов.

Позже прошли переговоры главы Белого дома Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. По итогам разговора в Вашингтоне сказали, что не знают о решении Москвы по военной интервенции на территорию Украины.

Далее состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом. Американская сторона заверила Киев в поддержке и выразила готовность предпринять решительные шаги в случае российского военного вторжения.

14 февраля президент Зеленский обратился к украинцам на фоне ситуации с заявлениями западных СМИ о риске военного вторжения России в Украину. Он призвал не паниковать и сказал, что против страны идет война, в том числе, и на информационном направлении.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия в ближайшем будущем не собирается идти на сценарий военного вторжения в Украину.

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