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Рада рассмотрит проект госбюджета на 2021 год после местных выборов

19 октября 2020, 11:49

Документ, который Рада должна была рассматривать 20 октября, не готов.

Разумков
Разумков рассказал, когда Рада рассмотрит проект Госбюджета / УНИАН

В понедельник, 19 октября, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент не будет рассматривать проект государственного бюджета на 2021 год во вторник, 20 октября. По его словам, нардепы рассмотрят главный финансовый документ страны уже после местных выборов 25 октября.

Об этом Разумков сказал в ходе заседания согласительного совета.

Спикер уточнил, что депутаты рассмотрят бюджет 3 ноября.

"С 3 ноября мы сможем рассмотреть этот законопроект. Хотел бы обратиться и к профильному комитету, и к другим комитетам, и к правительству. Оперативно доработать проект бюджета на 2021 год, чтобы мы сократили сроки при подготовке его и принятии. Чтобы у нас не было того явления, которое в народе называют "бюджетная ночь", - отметил глава ВР.

Разумков объяснил, что в пятницу по техническим причинам не состоялось заседание комитета и, согласно действующему законодательству, документ, который Рада должна была рассматривать 20 октября, не готов.

"Мы не сможем на пленарном заседании его рассмотреть: народные депутаты с ним еще не ознакомились, и комитет еще не принял соответствующее решение", - добавил Разумков.

Проект государственного бюджета на 2021 год – о чем сообщалось ранее:

Верховная Рада Дмитрий Разумков новости Украины госбюджет 2021
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