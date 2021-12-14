Референдум по Донбассу и "аренда Крыма на 90 лет": дипломат призвал Зеленского к защите Украины

Государство не должно перекладывать на людей вопрос решения конфликта на Донбассе - дипломат / @vysotskiy.ap

Возможное проведение референдума по ситуации на Донбассе будет противоречить Конституции Украины. Нельзя уменьшить территорию государства, отдать, или внести изменения с целью ее нарушения. Парламент может пойти на такой шаг, переложив ответственность на людей, но на самом деле не имеет такого права. Люди не могут принимать решения вместо институтов государственной власти. Причем сейчас властям следует усилить работу над защитой государства, а не на решении подобных вопросов. Об этом заявил украинский дипломат Валерий Чалый.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что сейчас рано обсуждать такие вопросы, как предполагаемый референдум на Донбассе, поскольку отдельные районы Донецкой и Луганской областей остаются оккупированными, а россияне отказываются гарантировать сохранение режима прекращения огня.

Читайте такжеРеферендум по Донбассу: народ всегда прав?По его словам, такой референдум будет противоречить Конституции Украины, поскольку нельзя "отдать территорию".

"Уменьшение территории невозможно, потому что есть часть третья статьи 2 Конституции Украины первой главы. И есть часть первая статьи 157 - изменения, направленные на нарушение территориальной целостности. То есть это невозможно. Невозможно отдать территорию", - отметил Чалый.

Также он добавил, что к реализации такого процесса, который может рассматриваться в качестве попытки властей уйти от ответственности и переложить ее на народ, могут подключить парламент. Условно говоря, люди могут проголосовать за какой-либо вопрос, однако они не должны принимать решение вместо государства.

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Смотрите видео ТСН – Зеленский рассказал о возможности проведения референдума по Донбассу

"Люди на вопрос, который творчески сформулируют - хотите ли установления мира, соответственно, признания на 90 лет аренды Крыма Россией, например. Люди проголосуют за такое? Может и проголосуют. Это делать власть украинская не имеет права", - сказал Чалый.

Кроме того, дипломат указал, что сейчас Украина, в первую очередь, должна решить вопросы безопасности и защитить страну, и только потом говорить о политических механизмах урегулирования конфликта.

"Но справедливости ради – там же есть Путин, есть армия. Мы обсуждаем сейчас уже следующий шаг, у нас угроза никуда не делась. У нас на январь есть и энергетические угрозы, мы берем электроэнергию у агрессора – у России через Беларусь. Мы сейчас еще рано обсуждаем референдумы. У нас Россия не выполнила ничего по прекращению огня. У нас пленных 400 человек у них, у нас в Крыму смотрите, что делается, у нас Азов на 70% вчера перекрыли россияне. Какие референдумы? Защитить страну сначала", - подчеркнул Валерий Чалый.

Референдум по Донбассу

В июле президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев может построить стену рядом с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей в том случае, если на переговорах с Россией и США не удастся найти вариант по урегулированию вооруженной конфронтации. Сложный для страны вопрос может быть решен на референдуме.

10 декабря Зеленский рассказал о том, что он не исключает проведения референдума по ситуации с российско-украинским конфликтом на Донбассе. Впрочем, пока планов по проведению такого мероприятия нет.

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