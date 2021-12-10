Зеленский назвал условие проведения референдума по вопросу Донбасса и Крыма

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает референдума по поводу Донбасса и Крыма, а также в целом по окончанию войны.

"Я не исключаю референдума по Донбассу в общем. И здесь вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, что референдум будет по Донбассу, Крыму и окончании войны. Может быть, что кто-то, какая-то страна будет нам предлагать некие условия", - заявил Зеленский в интервью "ТСН".

Президент также отметил, что по состоянию на сегодня - такого предложения нет.

"У меня нет секретов от общества. Я с такими вещами не шутил, но если будет сложный вызов - буду советоваться с обществом", - заявил Зеленский.

Читайте такжеПочему Украине нужно готовиться к референдуму по ДонбассуРанее президент говорил, что если Киеву не удается достичь компромисса в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе, то Украина будет вынуждена построить стену с отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Сложный для страны вопрос будет решаться на референдуме.

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"Если у нас не получится любых альтернативных договоренностей с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно в нормандском формате. Если все это не удастся, то о стене будет голосовать народ Украины", - говорил Зеленский.