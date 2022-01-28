Россия хочет отменить заседание Совбеза ООН по Украине

Россия хочет отменить заседание ООН по Украине

Россия хочет отменить открытое заседание Совета Безопасности ООН, в ходе которого планируется обсудить наращивание российских войск на границе с Украиной. Заседание, инициированное США, запланировано на понедельник, 31 января, говорится в сообщении заместителя посла России в ООН Дмитрия Полянского в Twitter.

"Я не могу припомнить другого случая, когда член Совета Безопасности предлагал обсудить собственные необоснованные утверждения и предположения в качестве угрозы международному порядку от кого-то другого", - написал он.

При этом Полянский выразил надежду, что члены Совбез ООН не поддержат проведение заседания по Украине.

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"Надеюсь, коллеги-члены СБ ООН не поддержат этот явный пиар-ход, позорящий репутацию Совета Безопасности ООН", - добавил он.

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Переговоры Запада и России по безопасности

В период с 10 по 13 января прошли переговоры по безопасности с участием Запада и РФ. Дискуссии проводятся на фоне обвинений Москвы в адрес НАТО в угрозах российским границам и концентрацией войск России у рубежей Украины.

10 января прошли консультации США и России по вопросам безопасности. По итогам переговоров представитель Штатов Венди Шерман заявила, что Вашингтон не намерен гарантировать Москве нерасширение НАТО на восток и невступление Украины в Североатлантический альянс. Если россияне запустят сценарий военной операции против Киева, Москву ожидают жесткие санкции.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, который представлял на переговорах российскую сторону, сказал, что Россия не собирается нападать на Украину. Однако, по его словам, Москва требует от Вашингтона гарантий, согласно которым Киев и Тбилиси не должны вступить в НАТО.

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