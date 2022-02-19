Российский народ не сможет пойти войной против украинцев - Зеленский

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что народ России не сможет пойти войной против народа Украины.

"Российская Федерация, когда мы говорим Российская Федерация — все-таки это целый народ. И поэтому я считаю, что они не смогут пойти войной против украинского народа", — сказал он, отвечая на вопросы после своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 19 февраля.

Президент Украины также добавил, что, "хотя сейчас на временно оккупированных территориях много провокаций, мы должны сохранять спокойствие".

Резкое обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

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