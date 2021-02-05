Санкции против Никарагуа из-за Крыма: Киев ответил на резкое высказывание России

МИД Украины отреагировал на острое высказывание представительницы российского внешнеполитического ведомства / УНИАН

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отреагировал на резкое высказывание официального представителя российского МИД Марии Захаровой насчет введения Киевом санкций против Никарагуа.

Санкции против Никарагуа – не акт отчаяния, актом отчаяния являются постоянные попытки РФ убедить хоть кого-то в мире, что Крым – "российский", говорится в Twitter-аккаунте дипломата.

Николенко подчеркнул, что ограничительные меры против Никарагуа были введены из-за грубого нарушения законодательства Украины и международного права.

"Актом отчаяния" являются непрекращающиеся попытки России убедить хоть кого-то в мире, что Крым и Севастополь – это якобы субъекты РФ…", – отметил спикер МИДа.

Напомним, Украина ввела санкции против Никарагуа 2 февраля – Верховная Рада одобрила проект постановления об ограничительных мерах, которое президент Владимир Зеленский накануне внес в парламент.

Киев решил наказать Никарагуа из-за того, что страна назначила в захваченном Крыму своего "почетного консула".

Мария Захарова назвала введение санкций "актом отчаяния" властей Украины.