Санкции против Никарагуа из-за Крыма: Киев ответил на резкое высказывание России

Актами отчаяния являются попытки Москвы убедить хоть кого-то в мире, что Крым принадлежит РФ, отметили в украинском МИДе.
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отреагировал на резкое высказывание официального представителя российского МИД Марии Захаровой насчет введения Киевом санкций против Никарагуа.
Санкции против Никарагуа – не акт отчаяния, актом отчаяния являются постоянные попытки РФ убедить хоть кого-то в мире, что Крым – "российский", говорится в Twitter-аккаунте дипломата.
Николенко подчеркнул, что ограничительные меры против Никарагуа были введены из-за грубого нарушения законодательства Украины и международного права.
"Актом отчаяния" являются непрекращающиеся попытки России убедить хоть кого-то в мире, что Крым и Севастополь – это якобы субъекты РФ…", – отметил спикер МИДа.
- Напомним, Украина ввела санкции против Никарагуа 2 февраля – Верховная Рада одобрила проект постановления об ограничительных мерах, которое президент Владимир Зеленский накануне внес в парламент.
- Киев решил наказать Никарагуа из-за того, что страна назначила в захваченном Крыму своего "почетного консула".
- Мария Захарова назвала введение санкций "актом отчаяния" властей Украины.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.