Украина ударила санкциями по Никарагуа

Верховная Рада утвердила санкции против Никарагуа/ Фото: УНИАН

Украина ввела санкции против Никарагуа из-за Крыма. Верховная Рада одобрила проект постановления №4689, которое президент Владимир Зеленский накануне внес в парламент.

Решение быбло принято в ходе заседания Рады, трансляция которого велась в Youtube. "За" проголосовали 322 парламентария.

Владимир Зеленский призвал народных депутатов утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны от 1 февраля 2021 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к республике Никарагуа".

Отметим, введение санкций против Никарагуа обусловлено назначением "почетного консула" в аннексированном Россией Крыму.

В прошлом году посол Никарагуа в РФ без согласования с Украиной посетила Крым для вручения так называемому "почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в Симферополе" Олегу Белавенцеву консульского патента.

Справка

Никарагуа официально Республика Никарагуа - страна в Центральной Америке между Тихим океаном и Карибским морем, граничит на севере с Гондурасом, на юге с Коста-Рикой. Самая большая по площади среди центральноамериканских государств. Имеет выход как к Тихому океану, так и к Карибскому моря, сообщает Википедия.

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