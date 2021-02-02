Украина ударила санкциями по Никарагуа

Введение санкций против Никарагуа обусловлено назначением "почетного консула" в оккупированном Россией Крыму.
Украина ввела санкции против Никарагуа из-за Крыма. Верховная Рада одобрила проект постановления №4689, которое президент Владимир Зеленский накануне внес в парламент.
Решение быбло принято в ходе заседания Рады, трансляция которого велась в Youtube. "За" проголосовали 322 парламентария.
Владимир Зеленский призвал народных депутатов утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны от 1 февраля 2021 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к республике Никарагуа".
Отметим, введение санкций против Никарагуа обусловлено назначением "почетного консула" в аннексированном Россией Крыму.
В прошлом году посол Никарагуа в РФ без согласования с Украиной посетила Крым для вручения так называемому "почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в Симферополе" Олегу Белавенцеву консульского патента.
Справка
Никарагуа официально Республика Никарагуа - страна в Центральной Америке между Тихим океаном и Карибским морем, граничит на севере с Гондурасом, на юге с Коста-Рикой. Самая большая по площади среди центральноамериканских государств. Имеет выход как к Тихому океану, так и к Карибскому моря, сообщает Википедия.
Санкции против Никарагуа – о чем сообщалось ранее:
- В августе 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовится ввести санкции против Никарагуа из-за незаконного назначения почетного консула в оккупированном Крыму.
- По его словам, несмотря на предупреждения Украины не прибегать к такому шагу, правительство Никарагуа официально назначило почетного консула в Автономной республике Крым, временно оккупированной Российской Федерацией.
- Кулеба уточнил, что назначен не классический консул, а почетный.
- "Это особая форма представительства, когда гражданин страны, в которой консульство открывается, начинает представлять интересы той страны, которая консульство открывает", - сказал министр.