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Сегодня в Украине день тишины перед местными выборами: что запрещено 24 октября

24 октября 2020, 08:14

Согласно Административному кодексу Украины, за проведение предвыборной агитации в день тишины грозит штраф.

Выборы
В Украине день тишины перед выборами / УНИАН

В субботу, 24 октября, в Украине наступил день тишины перед выборами в местные органы власти, которые пройдут в воскресенье, 25 октября. В этот день запрещена любая агитация, а также публичные мероприятия в поддержку партий и кандидатов.

Согласно статье 54 закона О местных выборах, "предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования".

Кроме того, накануне и в день голосования запрещается проведение массовых акций (собраний, митингов, походов, демонстраций и т. п.) от имени кандидатов и партий.

Также запрещается проведение концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или других публичных мероприятий в поддержку партий и кандидатов.

Согласно статье 53 закона "О местных выборах", средствам массовой информации в течение последних двух дней перед днем голосования запрещено обнародовать результаты опроса общественного мнения, связанного с выборами.

Что еще запрещено в день тишины:

  • встречи кандидатов с избирателями;
  • распространение агитационных материалов и рекламы в СМИ;
  • распространение агитационных листовок, плакатов, газет;
  • публичные призывы голосовать за определенных кандидатов;
  • установка агитационных палаток;
  • публичная оценка деятельности определенных кандидатов.

Какое наказание грозит за нарушение в день тишины

Согласно Административному кодексу Украины, за проведение предвыборной агитации вне сроков грозит штраф. Для граждан он составляет от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, а это соответственно от 510 до 850 гривен. Для должностных лиц сумма больше-от 50 до 80 необлагаемых минимумов, а это 850 – 1360 гривен.

Местные выборы 2020 – о чем важно знать:

  • 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№3809). Украинцы будут выбирать местных депутатов и мэров городов.
  • Выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначили в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов.
  • 5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября.
  • 20 октября в Минздраве озвучили ряд правил безопасности на избирательных участках. В частности, перед входом в помещение для голосования будут проводить опрос граждан об их самочувствии – опрашивать будут не только избирателей, но и членов комиссии.
  • В Украине на местных выборах почти 60% избирательных участков будут доступны для людей с инвалидностью.

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