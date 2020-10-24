Сегодня в Украине день тишины перед местными выборами: что запрещено 24 октября

Согласно Административному кодексу Украины, за проведение предвыборной агитации в день тишины грозит штраф.
В субботу, 24 октября, в Украине наступил день тишины перед выборами в местные органы власти, которые пройдут в воскресенье, 25 октября. В этот день запрещена любая агитация, а также публичные мероприятия в поддержку партий и кандидатов.
Согласно статье 54 закона О местных выборах, "предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования".
Кроме того, накануне и в день голосования запрещается проведение массовых акций (собраний, митингов, походов, демонстраций и т. п.) от имени кандидатов и партий.
Также запрещается проведение концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или других публичных мероприятий в поддержку партий и кандидатов.
Согласно статье 53 закона "О местных выборах", средствам массовой информации в течение последних двух дней перед днем голосования запрещено обнародовать результаты опроса общественного мнения, связанного с выборами.
Что еще запрещено в день тишины:
- встречи кандидатов с избирателями;
- распространение агитационных материалов и рекламы в СМИ;
- распространение агитационных листовок, плакатов, газет;
- публичные призывы голосовать за определенных кандидатов;
- установка агитационных палаток;
- публичная оценка деятельности определенных кандидатов.
Какое наказание грозит за нарушение в день тишины
Согласно Административному кодексу Украины, за проведение предвыборной агитации вне сроков грозит штраф. Для граждан он составляет от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, а это соответственно от 510 до 850 гривен. Для должностных лиц сумма больше-от 50 до 80 необлагаемых минимумов, а это 850 – 1360 гривен.
Местные выборы 2020 – о чем важно знать:
- 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№3809). Украинцы будут выбирать местных депутатов и мэров городов.
- Выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначили в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов.
- 5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября.
- 20 октября в Минздраве озвучили ряд правил безопасности на избирательных участках. В частности, перед входом в помещение для голосования будут проводить опрос граждан об их самочувствии – опрашивать будут не только избирателей, но и членов комиссии.
- В Украине на местных выборах почти 60% избирательных участков будут доступны для людей с инвалидностью.