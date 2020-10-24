Сегодня в Украине день тишины перед местными выборами: что запрещено 24 октября

В Украине день тишины перед выборами / УНИАН

В субботу, 24 октября, в Украине наступил день тишины перед выборами в местные органы власти, которые пройдут в воскресенье, 25 октября. В этот день запрещена любая агитация, а также публичные мероприятия в поддержку партий и кандидатов.

Согласно статье 54 закона О местных выборах, "предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования".

Кроме того, накануне и в день голосования запрещается проведение массовых акций (собраний, митингов, походов, демонстраций и т. п.) от имени кандидатов и партий.

Также запрещается проведение концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или других публичных мероприятий в поддержку партий и кандидатов.

Согласно статье 53 закона "О местных выборах", средствам массовой информации в течение последних двух дней перед днем голосования запрещено обнародовать результаты опроса общественного мнения, связанного с выборами.

Что еще запрещено в день тишины:

встречи кандидатов с избирателями;

распространение агитационных материалов и рекламы в СМИ;

распространение агитационных листовок, плакатов, газет;

публичные призывы голосовать за определенных кандидатов;

установка агитационных палаток;

публичная оценка деятельности определенных кандидатов.

Какое наказание грозит за нарушение в день тишины

Согласно Административному кодексу Украины, за проведение предвыборной агитации вне сроков грозит штраф. Для граждан он составляет от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, а это соответственно от 510 до 850 гривен. Для должностных лиц сумма больше-от 50 до 80 необлагаемых минимумов, а это 850 – 1360 гривен.

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