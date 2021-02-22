Скандал из-за фото: Кадыров высказался об Уруском

Лидер Чечни сказал, когда впервые узнал об украинском чиновнике.
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался об украинском вице-премьере – министре по вопросам стратегических отраслей экономики Олеге Уруском, который попал в скандал из-за фотографии, на которой они запечатлены вместе.
Кадыров в своем канале в Telegram поделился, что только в воскресенье, 21 февраля, узнал о существовании украинского чиновника.
Чеченский лидер добавил, что шумиха вокруг снимка высосана из пальца.
- Напомним, 22 февраля премьер Денис Шмыгаль опубликовал снимок, на котором Олег Уруский запечатлен возле Рамзана Кадырова, и потребовал от украинского чиновника срочного объяснения.
- Вероятно, фото было сделано в ОАЭ на оружейной выставке IDEX-2021. Уруский на мероприятии возглавлял украинскую делегацию.
- Позже в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как во время открытия выставки Кадыров и Уруский идут рядом.
- Потом Уруский поделился, что уже поговорил с премьером, и вопрос, возникший из-за фото, был решен.
Автор: Екатерина Присяжнюк