Скандал из-за фото: Кадыров высказался об Уруском

Рамзан Кадыров утверждает, что узнал о существовании Олега Уруского 21 февраля / УНИАН

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался об украинском вице-премьере – министре по вопросам стратегических отраслей экономики Олеге Уруском, который попал в скандал из-за фотографии, на которой они запечатлены вместе.

Кадыров в своем канале в Telegram поделился, что только в воскресенье, 21 февраля, узнал о существовании украинского чиновника.

Чеченский лидер добавил, что шумиха вокруг снимка высосана из пальца.