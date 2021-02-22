Уруский рассказал, чем закончился конфликт со Шмыгалем из-за фото с Кадыровым

У Олега Уруского состоялся разговор с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский прокомментировал скандал вокруг публикации фото, на котором он запечатлен рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Как рассказал он в комментарии Strana.ua, у него состоялся соответствующий разговор с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Вице-премьер-министр подчеркнул, что конфликт по поводу его фото рядом с Кадыровым, уже решен.
"Мы поговорили с премьером. Вопрос решен", - сообщил вице-премьер.
Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал появление в Сети фото и видео, на которых вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей экономики Олег Уруский запечатлен рядом с главной Чечни Рамзаном Кадыровым.
Как подчеркнул он в ходе пресс-конференции во время форума Украина 30, решение по инциденту будет принимать Кабинет министров Украины.
Скандал с фото Уруского и Кадырова:
- Ранее Денис Шмыгаль публично потребовал объяснений от Олега Уруского.
- В своем Facebook Шмыгаль выложил фото, на котором Урусский запечатлен рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
- "Жду от Олега Уруского срочных объяснений", - написал Шмыгаль в подписи к фото.
- В Сети также опубликовали видео, на котором запечатлено, как Уруский и Кадыров идут рядом во время открытия выставки IDEX-2021.