Уруский рассказал, чем закончился конфликт со Шмыгалем из-за фото с Кадыровым

Олег Уруский / facebook.com/Олег Уруский

Вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский прокомментировал скандал вокруг публикации фото, на котором он запечатлен рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Как рассказал он в комментарии Strana.ua, у него состоялся соответствующий разговор с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что конфликт по поводу его фото рядом с Кадыровым, уже решен.

"Мы поговорили с премьером. Вопрос решен", - сообщил вице-премьер.

/ Фейсбук Д.Шмыгаля

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал появление в Сети фото и видео, на которых вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей экономики Олег Уруский запечатлен рядом с главной Чечни Рамзаном Кадыровым.

Как подчеркнул он в ходе пресс-конференции во время форума Украина 30, решение по инциденту будет принимать Кабинет министров Украины.

Скандал с фото Уруского и Кадырова: