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Слово держит по сей день: Арахамия - о звонке Лукашенко в первый день войны

Ангелина Подвысоцкая
24 ноября 2023, 21:50
Самопровозглашенный президент Беларуси признался, что не может не пустить в свою страну российских оккупантов.
Лукашенко, Арахамия
Лукашенко в первый день войны обещал не отправлять своих военных в бой против Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В самый первый день, когда российские оккупанты пошли в полномасштабное наступление, украинским властям позвонил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он дал одно обещание, в которое в тот день никто не поверил. Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью Наталии Мосейчук.

Оказалось, что Лукашенко пытался поговорить с Зеленским, но президент Украины отказался. Тогда на контакт пошел Арахамия и говорил с ним по громкой связи.

В самый первый день полномасштабного вторжения Лукашенко пообещал, что не будет отправлять белорусских солдат на войну против Украины. В то же время он добавил, что не может запретить россиянам использовать его территорию.

видео дня

"Он (Лукашенко) тогда сказал, что мы не будем воевать с Украиной... Он честно сказал: я не могу допустить, чтобы они не пользовались моей инфраструктурой, и через Беларусь не заходили или не запускали ракеты, но я гарантирую, что ни один белорусский солдат не пересечет границу Украины", — сказал Давид Арахамия.

Украинские власти не верили Лукашенко, так как тогда было много провокаций со стороны Беларуси.

"Мы этому не поверили, много раз были провокации ... говорили, что вот переодетые белорусские солдаты воюют", - говорит Арахамия.

Но потом оказывалось, что все это слухи. Выходит так, что Лукашенко до сих пор держит это свое слово. Арахамия добавил, что самопровозглашенный президент Беларуси предлагал стать посредником и ничего не требовал от Украины взамен.

Напомним, что Россия готовится провести ужасную провокацию . Россия и Беларусь готовятся провести провокацию с целью дескридетации Украины. Целью атаки спецслужбы врага определили одну из нефтебаз в Беларуси.

Россия неожиданно набросилась на Беларусь с обвинениями. Российские кураторы из ФСБ обвинили военно-промышленный комплекс Беларуси в срыве поставок техники для оккупационной армии РФ.

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война в Украине Беларусь Александр Лукашенко вторжение России Давид Арахамия
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