УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Спорные вопросы по "границах" "ДНР" и "ЛНР" будут разрешены путем переговоров - Путин

22 февраля 2022, 19:01

Президент РФ заметил, что РФ признала "границы" "ЛДНР" так, как прописано в их "конституциях".

путин
"Я не сказал, что войска пойдут на Донбасс сейчас" / скриншот

Россия признала "границы" самопровозглашенных "Л/ДНР" в соответствии с прописанными в их "конституциях", заявил президент России Владимир Путин и добавил, что все спорные вопросы по границам "ДНР" и "ЛНР" Кремль рассчитывает решать путем переговоров, пишет РИА Новости.

Между тем он отметил, что сейчас это невозможно, но подчеркнул, что в будущем все получится.

На вопрос об использовании российских вооруженных сил в Донбассе глава РФ ответил, что будет исполнять взятые на себя обязательства в случае необходимости.

Читайте такжеПутин заявил о признании границ "ДНР" и "ЛНР" в рамках их "Конституций"Кроме того, президент РФ считает, что "лучшим решением вопроса было бы, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались бы нейтралитета".

Также Путин ответил на вопрос о том, насколько далеко готовы зайти российские войска на Донбассе.

Реклама

"Предвидеть конкретные возможные действия невозможно, это зависит от ситуации. Я не сказал, что наши войска пойдут на Донбасс прямо сейчас", - сказал глав РФ.

Путин признал "ЛДНР"

В понедельник, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С просьбой об этом к нему обратилась Госдума России. Также российский президент подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе и взаимопомощи". Также Россия вводит в ОРДО войска якобы для поддержания мира.

После этого Украина выступила с требованием созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за действий России и "ЛДНР".

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО, после чего обратился к украинцам. Он отметил, что своими решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года, в одностороннем порядке выходит из Минских договоренностей и игнорирует решения в пределах Нормандии. Также он сообщил об инициативе Украины о созыве экстренного саммита "нормандской четверки".

viber
Владимир Путин вторжение России война на Донбассе
Сейчас вы просматриваете новость «Спорные вопросы по "границах" "ДНР" и "ЛНР" будут разрешены путем переговоров - Путин». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Пока мир сходит с ума": Лорак пощеголяла внушительной грудью во всех ракурсах"Пока мир сходит с ума": Лорак пощеголяла внушительной грудью во всех ракурсах Без предупреждения и согласия: с карт ПриватБанка начали исчезать деньгиБез предупреждения и согласия: с карт ПриватБанка начали исчезать деньги Россия составила списки тех, кого нужно арестовать и убить в Украине после вторжения – Foreign PolicyРоссия составила списки тех, кого нужно арестовать и убить в Украине после вторжения – Foreign Policy Диверсии в Киеве и областях: в Украину забросили спецгруппы агентуры ФСБДиверсии в Киеве и областях: в Украину забросили спецгруппы агентуры ФСБ Кто поддержал Путина и признал "ЛДНР"Кто поддержал Путина и признал "ЛДНР"

Последние новости

19:02

"Мы же предупреждали РФ": США поддержали остановку сертификации ПП2 и заявили о "собственных мерах"

19:01

Президент РФ потребовал от Украины разоружения

19:01

Спорные вопросы по "границах" "ДНР" и "ЛНР" будут разрешены путем переговоров - ПутинВидео

18:55

"Все буде добре для кожного з нас": Океан Эльзы дали импровизированный концерт под открытым небомВидео

18:50

Путин получил разрешение на ввод войск на Донбассе и сделал заявление

Реклама
18:49

"Сейчас самый опасный момент в сфере безопасности": Столтенберг о ситуации вокруг УкраиныВидео

18:43

Путин заявил о признании границ "ДНР" и "ЛНР" в рамках их "Конституций"

18:42

Россия официально выходит из Минских соглашенийВидео

18:28

"Это страшно и пахнет объявлением войны всему миру": Ахеджакова прокомментировала политику РФВидео

18:07

Счастливые события, исполнение желаний и успех в делах и любви: названы везунчики марта по гороскопуВидео

18:03

Байден выступит со срочным обращением к Украине после признания Путиным "ЛДНР"Видео

17:56

"С уважением и пониманием": Беларусь отреагировала на признание "ЛНР" и "ДНР"Видео

17:52

Астролог озвучила разрушительный сценарий для Украины после признания Путиным "ЛДНР"Видео

17:34

Разрыв отношений - это не объявление войнымнение

17:34

Границы "ЛДНР" пересмотрят: у Лаврова сделали заявление по Донбассу

17:33

"Отдавать свои земли сумасшедшему мы не будем": Роман Зозуля передал Путину "пламенный привет"

17:23

Вербное воскресенье 2022: дата, традиции и запреты дня

17:21

"Убийцам не место на конкурсе": украинцы требуют отстранить Россию от участия в Евровидении-2022

16:58

Разрыв дипотношений Украины с Россией - что это значитВидео

16:44

Евросоюз подготовил жесткие санкции против 350 депутатов Госдумы РФ

Реклама
16:40

Ситуация резко изменилась: доллар в Украине преодолел отметку 29 гривенВидео

16:39

Атака РФ и бездействие в ООН: Украина готовит контрудар из-за нарушения "Будапешта"

16:33

"Россия создала Украину": посольство США потроллило ПутинаВидео

16:28

Путин признался, планирует ли расширить РФ до границ Российской империиВидео

16:28

Цена на газ в Европе по 2000 евро: РФ разразилась угрозой из-за остановки СП-2

16:15

Зеленский провел переговоры с ЭрдоганомВидео

16:10

Как заставить орхидею цвести пышно и долго: готовим дешевую чудо-подкормку домаВидео

15:54

"Молочка" сильно подорожает: эксперты объяснили, почему правительство не сможет сдержать рост ценВидео

15:17

"Этот человек совершенно безумен": премьер Нидерландов жестко высказался в адрес Путина

15:14

Цены на мебель в Украине резко пошли вверх

15:12

Позволяют отслеживать армию РФ на границе: киевские IT-шники создали интерактивную картуВидео

15:09

"Большая стройка" взялась за курортные маршруты Николаевской области

14:57

"Госпереворот" в Украине и диалог с Киевом: Путин разразился заявлением по "ЛДНР"

14:52

Британия сокрушила Россию жесткими санкциями за признание "ЛДНР"Видео

14:51

Теперь официально: известно имя представителя Украины на Евровидении-2022 в ТуринеВидео

14:40

Пора выходить из логики РФ: не существует отдельных проблем Крыма и Донбассамнение

14:35

Путин хочет цинично продавить Западмнение

14:25

Солнце пригреет уже по-весеннему, но дожди испортят все: зима в Украине закончится не по календарю

14:15

Россия полностью признала "ЛДНР": Совфед ратифицировал соглашенияВидео

14:12

Признание РФ независимости "ЛДНР": российские миллиардеры за сутки потеряли 8 млрд долларовВидео

Реклама
13:59

РФ официально вышла из Минских соглашений: в Кремле заявили, что это больше не актуальноВидео

13:57

Ошибки с Грузией 2008 года повторить нельзя: Зеленский призвал сокрушить СП-2

13:39

Вторжение уже началось: Джонсон предупредил о "новом иррациональном поведении РФ"Видео

13:39

Шольц объявил о полной остановке Германией сертификации Северного потока-2

13:38

"Не была и не будет частью России": спортсменка объяснила Путину, почему не Ленин создал Украину

13:34

"Оставьте в покое мою страну!": как украинские звезды отреагировали на признание Путиным ЛДНРВидео

13:17

Путин нацелился в Украине на три крупных города - Bloomberg

13:17

Москва не желает разрывать дипотношения с Украиной - ПесковВидео

13:03

"Россия признает "ЛНР" и "ДНР" в границах провозглашения": в Кремле дали официальный комментарий

13:00

Гороскоп на завтра, 23 февраля 2022: Львам – потери, Рыбам – режим экономииВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять