Спорные вопросы по "границах" "ДНР" и "ЛНР" будут разрешены путем переговоров - Путин

"Я не сказал, что войска пойдут на Донбасс сейчас" / скриншот

Россия признала "границы" самопровозглашенных "Л/ДНР" в соответствии с прописанными в их "конституциях", заявил президент России Владимир Путин и добавил, что все спорные вопросы по границам "ДНР" и "ЛНР" Кремль рассчитывает решать путем переговоров, пишет РИА Новости.

Между тем он отметил, что сейчас это невозможно, но подчеркнул, что в будущем все получится.

На вопрос об использовании российских вооруженных сил в Донбассе глава РФ ответил, что будет исполнять взятые на себя обязательства в случае необходимости.

Читайте такжеПутин заявил о признании границ "ДНР" и "ЛНР" в рамках их "Конституций"Кроме того, президент РФ считает, что "лучшим решением вопроса было бы, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались бы нейтралитета".

Также Путин ответил на вопрос о том, насколько далеко готовы зайти российские войска на Донбассе.

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"Предвидеть конкретные возможные действия невозможно, это зависит от ситуации. Я не сказал, что наши войска пойдут на Донбасс прямо сейчас", - сказал глав РФ.

Путин признал "ЛДНР"

В понедельник, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С просьбой об этом к нему обратилась Госдума России. Также российский президент подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе и взаимопомощи". Также Россия вводит в ОРДО войска якобы для поддержания мира.

После этого Украина выступила с требованием созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за действий России и "ЛДНР".

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО, после чего обратился к украинцам. Он отметил, что своими решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года, в одностороннем порядке выходит из Минских договоренностей и игнорирует решения в пределах Нормандии. Также он сообщил об инициативе Украины о созыве экстренного саммита "нормандской четверки".