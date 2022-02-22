Москва не желает разрывать дипотношения с Украиной - Песков

По его словам, Россия заинтересована в дипломатических контактах с оппонентами и остается открытой к ним.
В Кремле заявили, что не собираются разрывать дипломатические отношения с Украиной и считают это нежелательным.
Об этом высказался пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков во вторник, 22 февраля.
По его словам, Россия заинтересована в дипломатических контактах с оппонентами, она остается открытой к ним.
"Естественно, российская сторона на всех уровнях остается открытой для дипломатических контактов. Российская сторона заинтересована в этих контактах", - сказал Песков.
Читайте такжеУкраина не будет отводить войска с подконтрольных Киеву территорий Донбасса – ЗеленскийТакже он добавил, что разрыв сделает отношения двух стран и народов еще сложнее.
Кроме этого, то, что Россия якобы за мирное решение конфликта вУкраине заявили и в МИД РФ Руденко.
Путин признал "ЛДНР"
В понедельник, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С просьбой об этом к нему обратилась Госдума России. Также российский президент подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе и взаимопомощи". Также Россия вводит в ОРДО войска якобы для поддержания мира.
После этого Украина выступила с требованием созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за действий России и "ЛДНР".
Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО, после чего обратился к украинцам. Он отметил, что своими решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года, в одностороннем порядке выходит из Минских договоренностей и игнорирует решения в пределах Нормандии. Также он сообщил об инициативе Украины о созыве экстренного саммита "нормандской четверки".
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