Стефанчук назвал цель опроса Зеленского / УНИАН

Анонсированный президентом Украины всеукраинский опрос 25 октября является пробником референдума, заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во вторник, 13 октября. При этом он допустил, что некоторые вопросы из опроса могут затем вынести и на референдум.

Об этом Стефанчук сказал в эфире телеканала Украина 24.

"Всеукраинский опрос - это пробник референдума для того, чтобы мы могли определить, какие вопросы для граждан Украины важны, и какая позиция по этим вопросам. Я не исключаю, что некоторые из этих вопросов, которые будут обсуждены, в дальнейшем могут быть инициированы в порядке референдума", - отметил замглавы парламента.

Стефанчук также прокомментировал законность проведения такого опроса параллельно с местными выборами.

"Это не законодательно определенная процедура (опрос, - ред.), это хорошая инициатива с тем, чтобы впервые государство начало слушать мнение своих граждан, и чтобы граждане определяли, что для них является важным", - подчеркнул он.

По словам Стефанчука, вопросы уже определены, но их обнародуют позже.

"Эти вопросы уже определены. Этому предшествовала кропотливая социологическая работа... Я знаю все (вопросы, - ред.)... Эти вопросы сообщит только президент, небольшое количество людей их знает, но сообщит только президент", - подытожил первый вице-спикер парламента.

Всенародный опрос от Зеленского – о чем сообщалось ранее: