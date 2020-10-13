СМИ узнали, о чем Зеленский спросит украинцев во время всенародного опроса

Изначально в опрос хотели включить вопросы об оккупированных Крыме и Донбассе, но потом пришла другая идея.
Всенародный опрос 25 октября, который анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, будет включать вопросы, которые беспокоят молодежь. Речь может пойти в том числе и о легализации каннабиса.
Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на источники в Офисе президента.
Отмечается, что изначально Зеленский хотел включить в опрос вопросы об оккупированных Крыме и Донбассе, но потом пришла другая идея.
"Учитывая, что партия Слуга народа потеряла поддержку у старшего поколения, не так как год назад поддерживается средним, но все ещё популярна среди молодежи, то именно молодых людей необходимо привлечь к голосованию. Поэтому в опрос решили включить вопросы, которые заинтересуют именно молодых украинцев. Например, речь может идти о легализации каннабиса", - рассказал собеседник.
Опрос планируют провести в форме экзит-пола за частные средства. Кто именно профинансирует затею Зеленского, источник не уточнил.
Организаторы опроса планируют напечатать 5 млн анкет с вопросами. Их будут предлагать люди в палатках возле избирательных участков тем, кто приходит на выборы.
Всенародный опрос - о чем сообщалось ранее:
- Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов.
- Глава государства не сказал, о каких именно важных вопросах пойдет речь, но пообещал озвучить их позже.
- В Сети начали фонтанировать идеями на тему того, о чем может пойти речь.
- Позже народный депутат Сергей Лещенко рассказал подробности, где и как пройдет опрос Зеленского.