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"Техника РФ до сих стоит у границ Украины": Блинкен дал военное обещание Украине

6 мая 2021, 13:55
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Опасность военного вторжения РФ на украинскую территорию остается высокой, констатировал представитель США.

Война на Донбассе что США пообещали Киеву
Война на Донбассе: что США пообещали Киеву / УНИАН

Во время своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию на Донбассе и попытки России обострить конфликт.

При этом Блинкен пообещал Зеленскому, что США, союзники и партнеры поддерживают Украину. Более того – Вашингтон рассматривает возможность увеличения помощи Киеву в сфере военной безопасности.

Особенно актуально это в связи с тем, что опасность военного вторжения РФ на украинскую территорию остается высокой, добавил представитель США.

Читайте такжеВ России пригрозили Киеву окончательным разрывом Украины с Донбассом"Россия отвела некоторую технику, но часть остается на границе с Украиной. То есть у России есть возможность за довольно короткое время начать агрессивные действия, если Россия решит это сделать… Мы высоко ценим выдержку, которую проявляет Украина, не отвечая на российские провокации", – заверил американский вице-президент.

По его словам, США пристально следят за Россией со времен с захвата Крыма и войны на Донбассе. И сегодня в Вашингтоне констатируют "сосредоточение российских сил, наибольшую (численность войск) с 2014 года". Также продолжаются ежедневные кибератаки со стороны Москвы. В связи с этим Блинкен призвал Россию прекратить агрессию против Украины.

В свою очередь Зеленский констатировал, что количество обстрелов на Донбассе на сегодня "немного уменьшилось". В то же время возле украинской границы Россия со своей стороны разместила 75 тысяч российских военных – и их численность, по словам украинского президента, уменьшается очень медленно.

"Вопросы прекращения войны для Украины – приоритет, и приоритет для каждого из нас", – заверил в заключение глава государства.

Ранее стало известно, что Блинкен пообещал Зеленскому на встрече. Главный дипломат Штатов озвучил несколько обещаний Киеву.

Кроме того, Зеленский озвучил итоги переговоров с Блинкеном. Зеленский пригласил президента США и его вице-президента участвовать в Крымской платформе и мероприятиях ко Дню независимости Украины.

Визит Блинкена в Украину

  • Как сообщалось, что Энтони Блинкен с 4 по 6 мая находится в европейском турне: он посетил столицы Великобритании и Украины – Лондон и Киев. Блинкен в качестве госсекретаря США еще не был в нашей стране.
  • В Госдепартаменте США сообщили, что Блинкен прибыл в Киев, чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку Вашингтона суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне агрессивных действий РФ.
  • Ранее госсекретарь США сделал первые заявления. Энтони Блинкен отметил, что сегодня в Украине он представляет президента Джо Байдена, и Штаты хотят подтвердить сильное партнерство между обеими странами.

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