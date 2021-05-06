"Техника РФ до сих стоит у границ Украины": Блинкен дал военное обещание Украине

Война на Донбассе: что США пообещали Киеву / УНИАН

Во время своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию на Донбассе и попытки России обострить конфликт.

При этом Блинкен пообещал Зеленскому, что США, союзники и партнеры поддерживают Украину. Более того – Вашингтон рассматривает возможность увеличения помощи Киеву в сфере военной безопасности.

Особенно актуально это в связи с тем, что опасность военного вторжения РФ на украинскую территорию остается высокой, добавил представитель США.

Читайте такжеВ России пригрозили Киеву окончательным разрывом Украины с Донбассом"Россия отвела некоторую технику, но часть остается на границе с Украиной. То есть у России есть возможность за довольно короткое время начать агрессивные действия, если Россия решит это сделать… Мы высоко ценим выдержку, которую проявляет Украина, не отвечая на российские провокации", – заверил американский вице-президент.

По его словам, США пристально следят за Россией со времен с захвата Крыма и войны на Донбассе. И сегодня в Вашингтоне констатируют "сосредоточение российских сил, наибольшую (численность войск) с 2014 года". Также продолжаются ежедневные кибератаки со стороны Москвы. В связи с этим Блинкен призвал Россию прекратить агрессию против Украины.

В свою очередь Зеленский констатировал, что количество обстрелов на Донбассе на сегодня "немного уменьшилось". В то же время возле украинской границы Россия со своей стороны разместила 75 тысяч российских военных – и их численность, по словам украинского президента, уменьшается очень медленно.

"Вопросы прекращения войны для Украины – приоритет, и приоритет для каждого из нас", – заверил в заключение глава государства.

Ранее стало известно, что Блинкен пообещал Зеленскому на встрече. Главный дипломат Штатов озвучил несколько обещаний Киеву.

Кроме того, Зеленский озвучил итоги переговоров с Блинкеном. Зеленский пригласил президента США и его вице-президента участвовать в Крымской платформе и мероприятиях ко Дню независимости Украины.

Визит Блинкена в Украину