Топ-визиты серьезно снижают вызовы безопасности и спутывают карты Кремля - Кулеба

Дмитрий Кулеба считает, что Россия боится иностранной поддержки Украины / УНИАН

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что постоянные визиты в нашу страну иностранных гостей высокого ранга сдерживают Россию от агрессии.

В своем обращении в Facebook чиновник добавил, что интенсивная дипломатия будет длиться в течение февраля. Она направлена на безопасность Украины и спокойствие людей.

Также Кулеба анонсировал новые визиты. По его словам, гости приедут "из дружественных и важных европейских стран" уже на следующей неделе.

Запланированы встречи президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмигаля, руководителя Офиса президента и главы Верховной Рады.

"Все эти визиты и контакты демонстрируют, что Украина важна для мира, Украина является важным участником международной политики. И это один из ключевых элементов стратегии внешнеполитической деятельности Украины и один из способов сдерживания российской агрессии. Топ-визиты серьезно снижают вызовы безопасности и спутывают карты Кремля", - отметил глава МИД.

Напомним, ранее Кулеба исключил возможность предоставления ОРДЛО "особого статуса", как на этом настаивает руководство России.

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