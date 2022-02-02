ОРДЛО не получит "особый статус" - Кулеба

Россия хочет добиться этого и расширить права для русского языка в органах власти.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключил возможность предоставления ОРДЛО "особого статуса", как на этом настаивает руководство России.
В интервью польской газете Rzeczpospolita чиновник заявил, что ОРДЛО никогда не получит "право вето" на стратегические решения украинской власти.
"Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено на камне! Так что никакого особого статуса, как представляет это себе Россия, никакого права вето не будет. Мы проводим очень глубокую реформу децентрализации, готовы работать над реализацией Минских соглашений", - сказал Кулеба.
Однако, по его словам, Минские соглашения начинаются с вопросов безопасности, а политическая часть там стоит на втором месте.
Читайте такжеРоссия отрывает Донбасс и выходит из Минских соглашений: дипломат заявил об уникальном шансе УкраиныНапомним, политический аналитик Александр Кочетков заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть варианта изменения Минских соглашений. При этом секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что выполнение Минских соглашений по Донбассу в нынешнем виде грозит разрушением Украины, и именно поэтому их необходимо пересмотреть.
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