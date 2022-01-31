Данилов заявил о разрушении Украины из-за выполнения минских соглашений

Алексей Данилов / inform.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов уверен, что выполнение минских соглашений по Донбассу в нынешнем виде грозит разрушением Украины.

Как он рассказал в интервью для Associated Press, договоренности необходимо пересмотреть.

По его словам, минские соглашения, которые подразумевают особый статус Донбасса и амнистию боевикам, необходимо пересмотреть.

"Выполнение минских соглашений означает разрушение страны. Когда они были подписаны под дулом российской пушки - а немцы и французы смотрели, - всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", - отметил Данилов.

Подготовка РФ к вторжению займет до 7 дней

При этом, Данилов считает, что подготовка России к возможному полномасштабному вторжению на территорию Украины займет до 7 дней.

Реклама

"Подготовительный период, который заметит весь мир, может занять от трех до семи дней. Мы пока этого не видим. Мы четко понимаем, что происходит, и спокойно готовимся к этому", - заявил Данилов.

Читайте такжеУгроза вторжения РФ в Украину: Путин и Макрон провели вторые переговоры за неделю

Напомним, Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан покинуть Украину. Им рекомендуют воздержаться от посещения нашей страны.

Также ранее Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

В заявлении посольства США в Украине отмечается, что "санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен".

При этом посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.

Кроме того, позже стало известно, что Великобритания начала отзывать сотрудников посольства страны в Украине на фоне опасений российского вторжения.

Конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

Читайте также: