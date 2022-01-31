Данилов заявил о разрушении Украины из-за выполнения минских соглашений

Подготовка России к возможному полномасштабному вторжению на территорию Украины займет до 7 дней.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов уверен, что выполнение минских соглашений по Донбассу в нынешнем виде грозит разрушением Украины.
Как он рассказал в интервью для Associated Press, договоренности необходимо пересмотреть.
По его словам, минские соглашения, которые подразумевают особый статус Донбасса и амнистию боевикам, необходимо пересмотреть.
"Выполнение минских соглашений означает разрушение страны. Когда они были подписаны под дулом российской пушки - а немцы и французы смотрели, - всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", - отметил Данилов.
Подготовка РФ к вторжению займет до 7 дней
При этом, Данилов считает, что подготовка России к возможному полномасштабному вторжению на территорию Украины займет до 7 дней.
"Подготовительный период, который заметит весь мир, может занять от трех до семи дней. Мы пока этого не видим. Мы четко понимаем, что происходит, и спокойно готовимся к этому", - заявил Данилов.
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Напомним, Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан покинуть Украину. Им рекомендуют воздержаться от посещения нашей страны.
Также ранее Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.
В заявлении посольства США в Украине отмечается, что "санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен".
При этом посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.
Кроме того, позже стало известно, что Великобритания начала отзывать сотрудников посольства страны в Украине на фоне опасений российского вторжения.
Конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.
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Минские соглашения
Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, их подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ). Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата (Украина, РФ, Германия, Франция), пишет Википедия.
В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предполагал введение перемирия на Донбассе.
Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола. Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.
В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер по выполнению Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.
Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.
РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.