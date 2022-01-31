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Шмыгаль назвал угрозу вторжения России в Украину

31 января 2022, 20:53

У украинских военных разработаны и план обороны, и планы для отдельных операций.

Шмыгаль
Денис Шмыгаль / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не преувеличивает угрозу вторжения России.

Премьер во время пресс-конференции с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом заявило, что на случай российского наступления разработаны планы по обороне и отдельным операциям.

"Действительно, сегодня достаточно высока угроза со стороны РФ в связи с накоплением войск (на границе Украины - ред.). Мы не преувеличиваем эту угрозу, но понимаем, что скопление войск еще не означает формирования ударных группировок", - сказал Шмыгаль.

По его словам, у украинских военных разработаны и план обороны, и планы для отдельных операций.

Премьер подчеркнул, что они носят гриф "Секретно".

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Напомним, Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан покинуть Украину. Им рекомендуют воздержаться от посещения нашей страны.

Также ранее Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

В заявлении посольства США в Украине отмечается, что "санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен".

При этом посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.

Кроме того, позже стало известно, что Великобритания начала отзывать сотрудников посольства страны в Украине на фоне опасений российского вторжения.

Конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

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