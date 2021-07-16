Тяжелая цена для Украины и предательство Меркель: Арестович объявил об опасных планах Запада

Некоторые страны Запада на фоне роста Китая уже готовы договариваться с Россией – Арестович / УНИАН

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось договориться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по ряду важных вопросов, включая Северный поток-2 и имплементацию "формулы Штайнмайера". Глава государства поддерживает кластеры по Донбассу, однако только с поправками Киева. Сейчас Запад настолько опасается влияния Китая, что некоторые из государств готовы договариваться с Россией. Цена вопроса для Украины в таком случае может быть очень тяжелой. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире телеканала Украина 24 он акцентировал внимание на том, что политическая карьера Меркель завершается, а президенту Зеленскому не удалось найти общий язык с канцлером по многим вопросам, в числе которых СП-2 и Донбасс.

"Госпожа Меркель – уходящий политик. И президент с госпожой Меркель, я так могу сказать, не нашли общего языка, общего понимания по целому спектру вопросов, начиная от "Северного потока", его судьбы, и заканчивая конкретной имплементацией "формулы Штайнмайера". Вежливые заявления во время пресс-конференции – это просто чтобы не ссориться", - сказал чиновник.

По его словам, Зеленский действительно поддерживает инициативу Германии и Франции относительно кластеров по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе. Однако Киев приветствует эту идею только в контексте поправок, которые намерена внести украинская сторона. Переговоры с Меркель ознаменовались провалом, а сама канцлер под конец своей каденции немного сдала интересы Украины в пользу РФ.Читайте такжеСтавка на Байдена и вывод войск России с Донбасса: Зеленский раскрыл сценарий визита в Вашингтон

"Когда президент сказал, что поддерживает эти кластеры (меры для урегулирования войны на Донбассе, предложенные Германией и Францией - ред.), он имел в виду, что с украинскими поправками, просто не стал делать взрывную сенсацию во время дипломатических заявлений по результатам визита, который фактически ничего не принес. А не принес потому, что госпожа Меркель 7 лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы на пользу России", - отметил Арестович.

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Также он добавил, что некоторые страны Запада очень серьезно обеспокоены ростом влияния Китая и уже готовы на компромиссы с Россией. Цена таких договоренностей может стать тяжелой для Киева.

"Я так понимаю, что немцы называют это защитой немецких национальных интересов. Часть Запада настолько серьезно озабочена проблемой Китая, что готова договориться с Россией, цена может быть тяжелой для Украины, даже в окружении Байдена есть такие люди", - подчеркнул Алексей Арестович.

Итоги переговоров Зеленского и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о разногласиях Киева и Берлина по ряду вопросов. Политик считает, что судьба стратегически опасного для украинского государства газопровода Северный поток-2 будет решаться на переговорах Байдена и Меркель в Берлине.

По его словам, Киев устроит вариант, при котором Украине в обмен на запуск СП-2 будет гарантировано газоснабжение на 10-15 лет.

Конфликтолог-международник Григорий Перепелица считает, что Запад принял решение договариваться с Россией в ущерб своим ценностям и интересам Украины. По его мнению, Германия фактически поддерживает Северный поток-2 и легализацию "ЛДНР" в политико-правовом поле Украины путем имплементации "формулы Штайнмайера".