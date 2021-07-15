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Легализация "ЛДНР" и проблема Северного потока-2: эксперт заявил об угрозах для Украины

15 июля 2021, 03:35
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На Западе собираются сблизиться с Россией, игнорируя Украину, считает Григорий Перепелица.

Германия
Германия четко проявила свою позицию по Донбассу и СП-2, - эксперт / Фото: УНИАН

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель может обернуться серьезными угрозами для Киева. Запад наверняка принял концепцию, согласно которой принято решение о сближении с Россией в ущерб европейским ценностям и интересам украинского государства. Позицию Германии обозначила Меркель – Берлин поддерживает достройку Северного потока-2 и реализацию "формулы Штайнмайера", которая фактически означает легализацию ОРДЛО. Об этом заявил конфликтолог-международник Григорий Перепелица.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что по итогам встречи Зеленского и Меркель можно сделать вывод, согласно которому Киев может столкнуться с серьезными угрозами. По его мнению, Запад взял курс на сближение с Россией, в ущерб интересам Киева.

"Я увидел большие угрозы, которые стоят перед Украиной. Конечно, этот визит был постфактум после того, как западные страны, прежде всего Германия и Франция, начали такой процесс, который можно назвать "Женева-2". Если мы проанализируем все эти визиты, то вот что увидим. Первый визит новой администрации США — это был визит Блинкена (госсекретарь США) в Киев. Что Блинкену было нужно в Киеве — выяснить, как можно поступиться Украиной. На что можно побудить Украину, чем можно принудить, а чем нет. Результатом была встреча в Женеве Байдена с Путиным. Очевидно, принята такая концепция — сблизиться с Россией, игнорируя европейские ценности и игнорируя Украину", - считает Перепелица.Читайте такжеМеркель напоследок пустилась во все тяжкие

Также он добавил, что позиция Германии по вопросам газопровода Северный поток-2 и российско-украинского конфликта после встречи Зеленского и Меркель проявилась вполне четко. Берлин поддерживает реализацию СП-2 и имплементацию "формулы Штайнмайера", которая фактически легализует ОРДЛО в Украине.

"Это четко проявилось при встрече Зеленского и Меркель. Безусловно, эта встреча была необходимой, и правильно наш президент сказал, что надо прояснить позиции, и эти позиции не в пользу Украины. Это большая проблема, и Меркель четко обозначила и по "Северному потоку-2", и по возвращению к формуле Штайнмайера, то есть легализации ОРДЛО", - подчеркнул Григорий Перепелица.

Визит Зеленского в Берлин

  • Президент Украины Владимир Зеленский 11-12 июля был с визитом в Берлине, где он провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В ходе встречи обсуждались вопросы урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе, двустороннее экономическое сотрудничество и ситуация с газопроводом Северный поток-2.
  • По итогам переговоров Зеленский заявил, что у Украины и Германии разные точки зрения на вопрос реализации трубопровода СП-2, однако украинская сторона привела четкие аргументы по данной проблематике.
  • Зеленский считает, что после запуска Северного потока-2, Киеву должны быть предоставлены гарантии эффективного газоснабжения на срок от 10 до 15 лет.
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