У Лаврова разразились резким обвинением в адрес Киева из-за ТКГ по Донбассу

Украина не хочет говорить с Донецком и Луганском и срывает переговоры по Донбассу - Захарова / Reuters

В Министерстве иностранных дел назвали "глупостью" планы Украины по переносу переговоров по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы из Минска в другое государство. Россияне обвиняют Киев в попытке срыва договоренностей, в рамках которых Киев якобы должен вести переговоры с представителями боевиков "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявила официальный представитель российской дипломатии Мария Захарова.

В ходе своего брифинга она подвергла критике идею о переносе переговоров Украины, России и ОБСЕ в Минске и сравнила ситуацию с высказыванием пресс-секретаря Юлии Мендель относительно "украинского русского языка".

"Это гипотетическая глупость, которую мы неоднократно слышим от представителей Киева в совершенно различных областях. Это примерно то же самое, как заявление пресс-секретаря президента Украины о некоем украинском русском языке. Это одного порядка вещи", - считает Захарова.Читайте такжеСМИ узнали о шансах на выход Украины из переговоров в Минске и реакции РФ

Как рассказала представитель российского МИД, украинская сторона уже выступала с предложениями о переносе переговоров в рамках ТКГ в Швецию или Польшу. При этом, по ее мнению, перспективы возвращения дискуссии из "виртуальной" в "реальную" на данный момент достаточно "туманные" из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Кроме того, МИД России считает инициативу о переносе переговоров по Донбассу из Минска намерением Украины отказаться от якобы своих обязательств по дискуссии с представителями "ЛДНР".

"Это откровенный саботаж ранее достигнутых договоренностей", - подчеркнула Мария Захарова.

Перенос переговоров по Донбассу из Минска