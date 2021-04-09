У Лаврова разразились резким обвинением в адрес Киева из-за ТКГ по Донбассу

Захарова сравнила идею о переносе заседаний ТКГ по Донбассу из Минска с заявлением Юлии Мендель об "украинском русском языке".
В Министерстве иностранных дел назвали "глупостью" планы Украины по переносу переговоров по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы из Минска в другое государство. Россияне обвиняют Киев в попытке срыва договоренностей, в рамках которых Киев якобы должен вести переговоры с представителями боевиков "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявила официальный представитель российской дипломатии Мария Захарова.
В ходе своего брифинга она подвергла критике идею о переносе переговоров Украины, России и ОБСЕ в Минске и сравнила ситуацию с высказыванием пресс-секретаря Юлии Мендель относительно "украинского русского языка".
"Это гипотетическая глупость, которую мы неоднократно слышим от представителей Киева в совершенно различных областях. Это примерно то же самое, как заявление пресс-секретаря президента Украины о некоем украинском русском языке. Это одного порядка вещи", - считает Захарова.Читайте такжеСМИ узнали о шансах на выход Украины из переговоров в Минске и реакции РФ
Как рассказала представитель российского МИД, украинская сторона уже выступала с предложениями о переносе переговоров в рамках ТКГ в Швецию или Польшу. При этом, по ее мнению, перспективы возвращения дискуссии из "виртуальной" в "реальную" на данный момент достаточно "туманные" из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
Кроме того, МИД России считает инициативу о переносе переговоров по Донбассу из Минска намерением Украины отказаться от якобы своих обязательств по дискуссии с представителями "ЛДНР".
"Это откровенный саботаж ранее достигнутых договоренностей", - подчеркнула Мария Захарова.
Перенос переговоров по Донбассу из Минска
- Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников недавно говорил о том, что после завершения карантина Киев больше не намерен принимать участие в дискуссии в рамках ТКГ в Минске. Причиной тому является недоверие Украины властям Беларуси.
- Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук объяснил, что Беларусь после событий, связанных с протестами, перестала быть нейтральным государством. Поэтому переговоры там проводить теперь невозможно. При этом глава республики Александр Лукашенко и министр иностранных дел Владимир Макей демонстрируют враждебную риторику в отношении Украины.