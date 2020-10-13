У Порошенко предложили Зеленскому назначить Яроша в ТКГ по Донбассу

Назначение Яроша усилит украинскую позицию в ТКГ - нардеп / УНИАН

Бывший лидер Правого сектора, командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош может стать эффективным главой делегации Киева в ТКГ по Донбассу. Его назначение усилит позицию Киева в борьбе с агрессией России.

Об этом говорится в тексте зарегистрированной на сайте президента Украины петиции.

В тексте петиции, автором которой выступила народный депутат от фракции Европейская солидарность, доброволец Яна Зинкевич, речь идет о том, что переговоры в Минске в рамках ТКГ фактически зашли в тупик. И только назначение Яроша поспособствует усилению позиции Украины в переговорном процессе.

"Его авторитет воина-защитника, мужество и преданность усилят украинскую позицию в переговорном процессе и поставят на место страну-агрессора", - подчеркивается в ходатайстве к Зеленскому.

На момент публикации новости инициативу поддержали 1104 украинца. Для рассмотрения петиции президентом нужно собрать 25 тысяч голосов в течение 92 дней.

Примечательно, 30 сентября Дмитрий Ярош сам предложил Зеленскому свою кандидатуру на пост первого заместителя главы ТКГ по Донбассу вместо Витольда Фокина.

"Нам нужна не капитуляция, а мир через украинскую победу. Чтобы выйти из этой патовой ситуации, предлагаю Владимиру Зеленскому свою кандидатуру в качестве руководителя украинской делегации в ТКГ. Считаю, что любые переговоры с врагом должны проходить с позиции силы, а не немощности и предательств", - написал Ярош на своей странице в Facebook.