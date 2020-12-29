У Зеленского разразились жесткой критикой в адрес Кремля и политики России

У Зеленского обвинили Россию в срыве договоренностей по Донбассу / president.gov.ua

Заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о якобы отсутствии политической воли у Киева для разрешения конфликта на Донбассе свидетельствует о работе классической российской пропаганды. Украина выполняет договоренности, в то время как Россия саботирует соглашения. Такими заявлениями Москва демонстрирует циничное и абсурдное поведение.

Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии изданию Укринформ, президентскую канцелярию не удивило пропагандистское заявление Пескова. Однако в документах, подписанных в декабре 2019 года в Париже, речь идет о том, что стороны для урегулирования конфликта на Донбассе должны в первую очередь решить вопрос обмена пленными. И именно Россия блокирует данный процесс, который не требует каких-либо особых дополнительных договоренностей между Киевом и Москвой.Читайте такжеУ Путина сделали заявление об условии прекращения войны с Украиной

"Безусловно, классическую российскую пропаганду никто не отменял и господин Песков абсолютно предсказуем в своих словах. Тем не менее, если вспомнить детали договоренностей, достигнутых на саммите в Париже в декабре 2019 года, то в первом же пункте этих договоренностей говорилось о неотложных мерах по стабилизации ситуации на Донбассе. В частности, это и освобождение всех удерживаемых лиц и допуск представителей Красного креста ко всем удерживаемым лицам… (для этого, - ред.) нужно всего лишь несколько простых решений – именно со стороны России. Однако, это не выполнено", - сказал Подоляк.

Кроме того, советник главы ОП напомнил, что кроме этого Россия и боевики ОРДЛО отказываются открывать новые КПВВ на Донбассе, тогда как Украина со своей стороны полностью решила данный вопрос.

Чиновник добавил, что такие примеры четко демонстрируют: Киев, благодаря работе Владимира Зеленского, смог продвинуть решение вопросов по Донбассу по определенным направлениям, тогда как РФ не может выполнить гуманитарные обещания. Поэтому со стороны Кремля обвинения в адрес Украины выглядят крайне цинично.Читайте также"Сердце Путина сильно резануло": в Кремле назвали огромную ошибку Зеленского

"Если РФ упорно не выполняет даже базовые обещания гуманитарного характера, которые действительно могли бы облегчить жизнь и сократить страдания людей из-за войны, то разговоры о политике с их стороны выглядят чересчур цинично неправдоподобно. А с точки зрения людей на Донбассе – даже абсурдно", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Переговоры по Донбассу