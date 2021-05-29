У Зеленского сделали заявление о войсках России в Беларуси и предупредили об ударе

Если в Беларуси появятся российские войска, то у Украины будет еще одна граница с Россией - Данилов / УНИАН

Россия может быть причастна к ситуации с посадкой самолета Ryanair в Минске, так как именно Москва заинтересована в ослаблении Беларуси. Инцидент с авиалайнером является вызовом для Украины. Если войска РФ окажутся на территории Беларуси, Киеву будут грозить серьезные проблемы. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В эфире шоу Свобода слова Савика Шустера он рассказал о том, что в ведомстве придерживаются точки зрения, согласно которой к ситуации с посадкой самолета Ryanair может быть причастна Москва. России выгодно, чтобы ситуация вокруг Беларуси развивалась именно в таком порядке.

"Это наше мнение, мнение специалистов СНБО, аналитиков наших – что непосредственно к этой операции имеет отношение соседняя страна. Потому что они сегодня заинтересованы в том, чтобы... Ну, [Александр] Лукашенко – и так непризнанный президент, его ни одна страна не признает, кроме РФ и, может, ее сателлитов. И сегодня именно Россия заинтересована в том, чтобы то, что сегодня происходит вокруг Беларуси, таким образом происходило", -утверждает Данилов.

По мнению чиновника, инцидент с гражданским авиалайнером в белорусской столице является очень серьезным вызовом для Беларуси. Если на территории республики окажутся войска России, то протяженность российско-украинской границы фактически составит дополнительные 1084 километра. Такая ситуация станет серьезной проблемой для украинского государства.Читайте такжеУ Путина сделали заявление об "угоне" самолета Ryanair в Минске

"Для нас это вызов очень большой. И поэтому мы на сегодня... Ну, по крайней мере у меня есть поручение президента Владимира Зеленского и я в понедельник должен отбыть в Вильнюс, там будет встреча секретарей советов нацбезопасности стран Балтии, Польши и Украины, потому что для нас это очень большой вызов. Если российские войска зайдут на территорию Беларуси... Они и так дружественные государства. Если там будет российская армия – это 1084 км границы. Для нас это вызов с учетом того, что происходит у нас на территории Донецкой и Луганской областей и в оккупированном Крыму", - подчеркнул Алексей Данилов.

Реакция Украины на инцидент с рейсом Ryanair в Минске