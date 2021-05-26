В Украине резко ответили Лукашенко на обвинения из-за инцидента с самолетом Ryanair

Глава Украэроруха Андрей Ярмак рассказал о ситуации с самолетом Ryanair, который экстренно посадили в Минске.
Во время выполнения транзитного рейса авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс в воздушном пространстве Украины сообщений о нестандартной ситуации на борту самолета и его "заминировании" не было.
Как заявил руководитель Украэроруха Андрей Ярмак, даже запросов на изменение плана полета не поступало.
Ярмак отметил, что во время выполнения транзитного рейса авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс в воздушном пространстве Украины, который состоялся 23 мая, предоставление аэронавигационного обслуживания осуществлялось согласно данному плану полета и в соответствии с установленными правилами и процедурами.
"Сообщений о нестандартной ситуации на борту самолета и запросов на изменение плана полета в органы обслуживания воздушного движения Украэроруха ни из каких источников не поступало", - отметил глава компании, передает ТСН.
По его словам, в течение 25-минутного пребывания самолета в Львовском районе полетной информации радиопереговоры экипажа с диспетчерами управления воздушным движением происходили в штатном режиме, как это предусмотрено Стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО.
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Отметим, сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что самолет Ryanair после сообщения о заложенной бомбе не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев. Поэтому его посадили в Минске.
А вот министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инцидентом, спровоцированным в аэропорту Минска, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко пересек очередную красную линию не только в отношении своих граждан, но и международного сообщества.
"Такие действия не могут оставаться без ответа, потому что, если сейчас спустить это с рук, то завтра Александр Лукашенко пойдет дальше и сделает что-то еще более наглое и более жестокое. Поэтому ответ должен быть очень принципиальным", — отметил Кулеба.
Инцидент с самолетом рейса Ryanair в Минске - о чем ранее сообщал Главред:
- Самолет компании Ryanair 23 мая летел из Афин в направлении Вильнюса, однако вынужден был приземлиться в Минске после того, как в Беларуси предупредили о том, что власти получили письмо о "бомбе на борту". Взрывных устройств в самолете не обнаружили.
- Этим рейсом летел Роман Протасевич – основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta, освещавшего события, связанные с протестами в Беларуси. Протасевича задержали вместе с его девушкой – Софией Сапегой.
- В Великобритании допускают, что Россия может быть причастна к инциденту с самолетом в Минске. В ходе парламентских дискуссий британцы обсудили возможность введения санкций не только против СП-2, но и в отношении газопровода Ямал-Европа, который проходит через Беларусь.