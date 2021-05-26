В Украине резко ответили Лукашенко на обвинения из-за инцидента с самолетом Ryanair

В Украине ответили на обвинения Лукашенко о самолете / Reuters

Во время выполнения транзитного рейса авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс в воздушном пространстве Украины сообщений о нестандартной ситуации на борту самолета и его "заминировании" не было.

Как заявил руководитель Украэроруха Андрей Ярмак, даже запросов на изменение плана полета не поступало.

Ярмак отметил, что во время выполнения транзитного рейса авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс в воздушном пространстве Украины, который состоялся 23 мая, предоставление аэронавигационного обслуживания осуществлялось согласно данному плану полета и в соответствии с установленными правилами и процедурами.

"Сообщений о нестандартной ситуации на борту самолета и запросов на изменение плана полета в органы обслуживания воздушного движения Украэроруха ни из каких источников не поступало", - отметил глава компании, передает ТСН.

По его словам, в течение 25-минутного пребывания самолета в Львовском районе полетной информации радиопереговоры экипажа с диспетчерами управления воздушным движением происходили в штатном режиме, как это предусмотрено Стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО.

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Отметим, сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что самолет Ryanair после сообщения о заложенной бомбе не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев. Поэтому его посадили в Минске.

А вот министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инцидентом, спровоцированным в аэропорту Минска, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко пересек очередную красную линию не только в отношении своих граждан, но и международного сообщества.

"Такие действия не могут оставаться без ответа, потому что, если сейчас спустить это с рук, то завтра Александр Лукашенко пойдет дальше и сделает что-то еще более наглое и более жестокое. Поэтому ответ должен быть очень принципиальным", — отметил Кулеба.

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