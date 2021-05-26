Лукашенко впервые прокомментировал "угон" Ryanair: я действовал законно

Лукашенко уточнил, что экипаж самолета советовался с владельцами борта и аэропортом в Вильнюсе. Однако в результате было принято решение приземлиться в Минске.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 мая прокомментировал экстренную посадку самолета Ryanair в Минске, которую мировая общественность уже назвала "пиратством" и "угоном"
По его словам, он действовал законно, следуя международным правилам и стараясь защитить людей. При этом сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии, заявил глава Беларуси.
"Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам", – попытался оправдаться Лукашенко.
И добавил: "Как мы должны были поступить на фоне каскада "минирования" с IP-адресов Польши? Мы действовали полностью законно. Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?"
Лукашенко уточнил, что экипаж самолета советовался с владельцами борта и аэропортом в Вильнюсе. Однако в результате было принято решение приземлиться в Минске.
Информацию о принуждении лайнера к посадке истребителем МиГ-29 Лукашенко назвал абсолютной ложью. По его словам, задача истребителя — обеспечивать связь и выводить пассажирский самолет на посадку в случае критической ситуации.
Ранее в СНБО Украины обвинили Лукашенко в государственном терроризме. Алексей Данилов назвал задержание белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Минске наглым пренебрежением международными нормами.
Инцидент с самолетом рейса Ryanair в Минске:
- Самолет компании Ryanair 23 мая летел из Афин в направлении Вильнюса, однако вынужден был приземлиться в Минске после того, как в Беларуси предупредили о том, что власти получили письмо о "бомбе на борту". Взрывных устройств в самолете не обнаружили.
- Этим рейсом летел Роман Протасевич – основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta, освещавшего события, связанные с протестами в Беларуси. Протасевича задержали вместе с его девушкой – Софией Сапегой.
- В Великобритании допускают, что Россия может быть причастна к инциденту с самолетом в Минске. В ходе парламентских дискуссий британцы обсудили возможность введения санкций не только против СП-2, но и в отношении газопровода Ямал-Европа, который проходит через Беларусь.