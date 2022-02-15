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Украина на фоне риска военного вторжения РФ потребовала оружия от Запада и удара санкциями по Москве

15 февраля 2022, 12:09

Киев требует отвода войск России от границ Украины, с оккупированных территорий, и прекращения морской блокады.

Верховная Рада
Верховная Рада призывает Запад усилить поддержку Киева в борьбе с Москвой / УНИАН

Верховная Рада обратилась к Организации объединенных наций, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Европарламенту, а также к правительствам и парламентам иностранных государств с просьбой оказать дополнительную помощь Украине в условиях возможного военного вторжения России.

Парламентарии призвали к поддержке территориальной целостности и суверенитета страны, осуждению агрессивных действий Москвы, продолжению дипломатических визитов и усилении военной помощи. Россия должна отвести войска от границ Украины, с оккупированных территорий, и прекратить морскую блокаду. Западу следует усилить ограничительные меры в отношении Москвы.

Об этом говорится в тексте постановления Верховной Рады, которое было принято во вторник, 15 февраля. Документ поддержали 326 парламентариев. Два депутата проголосовали против.

Обращение депутатов Рады к Западу

Парламентарии Украины акцентировали внимание на усилении военного присутствия России у украинских границ, на временно оккупированных территориях, в Черном и Азовском морях и в Беларуси.

Они указывают на блокаду морей в связи с российскими военными учениями, которые проводятся в период с 13 по 19 февраля, и решительно осуждают военную агрессию и риторику Москвы.

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Рада отметила, что Россия продолжает нарушать международное право и свои обязательства в рамках Будапештского меморандума, согласно которому она гарантировала уважение территориальной целостности Украины.

Депутаты подтвердили право Украины как суверенного европейского государства на свободный выбор собственной безопасности, включая вступление в оборонные альянсы.Читайте такжеУкраина обратилась к миру с призывом остановить Москву

Украинское государство стремится к мирному урегулированию спровоцированного Россией военного конфликта Москвы и Киева. Конфронтация должна быть разрешена мирным путем.

Украина благодарить международных партнеров за политическую, дипломатическую, финансовую, техническую и военную помощь в борьбе с Россией и с целью восстановления территориальной целостности государств в рамках признанных миром границ государства.

Требования Верховной Рады к мировому сообществу

Парламент Украины призвал ООН, Парламентские ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, ОЧЭЧ, Европарламента, а также зарубежные правительства и организации продолжить всестороннюю поддержку государства в условиях противостояния агрессии РФ.

Депутаты просят осудить действия России, направленные на расширение военной деятельности и гибридной агрессии против Украины.Читайте также"Нас пугают большой войной": Зеленский срочно обратился к украинцам

Также они призывают усилить и ускорить предоставление Украине различной, в том числе и военной оборонительной помощи.

Парламентарии требуют укрепить санкционное давление на Россию.

Угроза военного вторжения России в Украину

Британское издание The Guardian ранее сообщило о том, что президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с лидерами Евросоюза и Североатлантического альянса, в ходе которых якобы заявил о возможном военном вторжении России в Украину уже в ближайшие дни. Как утверждают журналисты, военная атака Москвы может начаться с авиаударов.

Дипломатические ведомства Великобритании, Дании, Израиля, Норвегии, Японии, Эстонии и Южной Кореи официально призвали своих граждан как можно скорее выехать из Украины. Израиль объявил о выезде сотрудников своих посольств.

Вашингтон призвал граждан Штатов покинуть Украину в течение 1-2 суток из-за высокого риска вероятности военных действий.

Дипломатов из США, которые не работают с критически важными задачами, решили отозвать в Вашингтон. Основная часть сотрудников будет работать в Украине. Посольство Штатов решили эвакуировать из Киева во Львов.

12 февраля состоялся телефонный разговор президента США Байдена с главой РФ Путиным. В Белом доме по итогам переговоров сказали, что Вашингтон не знает, принято ли в Москве решение о военном вторжении на территорию украинского государства.

13 февраля прошли телефонные переговоры президента Зеленского с главой Белого дома Байденом. В Белом доме поддерживают Киев и обещают стремительную реакцию на любую агрессию против Украины.

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