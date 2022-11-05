Украина готова к "переговорам" с РФ: Киев представят Abrams, Leopard, Marder, HIMARS – Подоляк

Украина намерена "разговаривать" с Россией при помощи тяжелой военной техники - Подоляк / Коллаж УНИАН, ОП

Украина не собирается вести никаких переговоров со страной-агрессором Россией и намерена силой освободить свои территории. Киев видит "диалог" с Москвой только при "участии" тяжелых вооружений – танков Abrams и Leopard, БМП Marder и РСЗО HIMARS. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он фактически сказал, что Украина на собирается вести никаких переговоров с Россией и намерена действовать с позиции силы.

По его словам, "диалог" возможен только при "участии" тяжелой военной техники. Место встречи – крайняя восточная точка признанных по состоянию на 1991 год границ Украины.

"Единственная возможная делегация для "переговоров" с Россией должна состоять из Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Место встречи - крайняя восточная точка международно признанных границ Украины", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Война России против Украины

Эксперт американского Института изучения войны Екатерина Степаненко ранее сказала, что ВСУ, скорее всего, освободят правобережья Херсонщины до конца текущего года. По оценкам аналитиков, оккупанты уже покидают эту часть области. С Херсоном более сложная ситуация – пока непонятны планы россиян.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что после освобождение Херсона армия Украины может перебросить свои войска на Запорожское направление, Донбасс или пойти на Крым.

Все будет зависеть от того, что решит Генеральный штаб ВСУ.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что РФ поставила своим оккупационным войскам задачу по захвату Донбасса.

По его словам, россияне атакуют позиции сил обороны Украины в районах Бахмута и Авдеевки. Украинская армия держит оборону и бьет по врагу в ответ.

Смотрите видео ТСН - Украина отреагировала на клянченье Россией переговоров

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