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Украина выгонит Черноморский флот, преимущества в море у врага уже нет – Подоляк

Андрей Ганчук
15 сентября 2023, 13:12 обновлено 15 сентября, 13:30
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Военный потенциал ВСУ вырастет, и агрессор Россия будет маневрировать своим Черноморским флотом где-то в бухте Новороссийска, сказал Михаил Подоляк.
Подоляк, Черноморский флот
Украина обладает инструментами, которые шокируют не только Россию - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

У России больше нет преимуществ в Черном море, а рост военного потенциала Украины приведет к тому, что вражеский Черноморский флот отойдет в бухты Новороссийска. Украина уже обладает инструментами, которые шокируют оккупантов и обнуляют их транзитные возможности. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью 24 каналу он рассказал о том, что "эра доминирования" россиян в Черном море завершилась. ВСУ со временем получат большее количество беспилотников, в результате чего Черноморский флот будет отогнан к Новороссийску.

"Если бы у нас увеличилось, а оно будет увеличиваться, количество беспилотной аппаратуры, морских дронов, то Россия сможет активно работать своим Черноморским флотом в акватории исключительно Новороссийского гарнизона, где-то там в бухте Новороссийска", - отметил Подоляк.

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Украина способна обнулить транзитные возможности РФ

По его словам, Украина четко продемонстрировала России, что у нее не будет никакого преимущества в Черном море после разрыва зернового соглашения. Военные возможности ВСУ обнуляют российский транзитный потенциал.

"И у нас есть соответствующие инструменты, которые шокируют не только Россию, потому что при увеличении количества они по сути обнуляют транзитные возможности для России", - добавил чиновник.

Также он уточнил, что Россия, к сожалению, эффективно использует дальнобойные ракеты против Украины.

"Это ракеты с дальности 1000 — 3000 километров, те же "Калибры". Россия сегодня, проигрывая войну в акватории Черного моря, наносит издалека удары по зерновой, портовой инфраструктуре Украины", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Армия Украины атаковала войска РФ в Севастополе

13 сентября Вооруженные силы Украины нанесли удары по оккупантам РФ в захваченном Севастополе. Были поражены большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону". Британские журналисты SkyNews полагают, что украинские войска впервые за время войны поразили российскую подлодку, причем ракетами Storm Shadow.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что демилитаризация Черноморского флота РФ в Севастополе является целью для Киева. По его словам, украинской армии нужно обезопасить черноморскую акваторию для прохождения торговых судов.

ВСУ сокрушили БДК "Минск" и подлодку РФ в Севастополе, сказали в разведке Великобритании. По мнению специалистов, корабль получил функциональные повреждения, а подлодка катастрофически повреждена.

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Черноморский флот войска России Михаил Подоляк Офис президента война России и Украины
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