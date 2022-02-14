Украинским военным с 1 марта повысят зарплаты: кому и на сколько

Украинским военным повысят запрплаты / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении зарплат военнослужащим - известно, что в ВСУ они вырастут на 30% с 1 марта.

По информации сайта президента, в связи с объявлением 16 февраля Дня единства Кабинету министров поручено предусмотреть повышение денежного довольствия военнослужащих.

Предполагается, что зарплаты с 1 марта вырастут следующим образом:

Вооруженные силы Украины - повышение на 30%

Нацгвардия и Госпогранслужба - доведение повышения денежного обеспечения до 20% с начала 2022 года

Правительство должно на основе единой информационной платформы обеспечить ежедневное информирование украинцев о реальной ситуации в сфере безопасности.

Также Кабинет министров должен ускорить создание и запуск системы территориальной обороны и мер по подготовке украинцев к национальному сопротивлению.

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Что еще сказал Владимир Зеленский в своем обращении

Власть четко понимает все вызовы и знает, что с ними делать, а также готовит достойный ответ на любые агрессивные действия против Украины.

Украина стремится к миру и хочет вернуть Крым и ОРДЛО исключительно дипломатическим путем.

Бизнесмены и политики, которые на фоне угрозы выехали из Украины, должны вернуться в течение 24 часов, чтобы продемонстрировать, что они настоящие граждане Украины.

Украина будет отмечать 16 февраля День Единства, а не нападения РФ.

Сейчас кажется, что вокруг темнота, но завтра снова взойдет солнце над нашим мирным небом.

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