Ультиматум России Западу и угроза нападения на Украину: эксперт назвал план действий для Киева

Россия будет усиливать военное присутствие у границ Украины, если Москва и Запад не договорятся о вопросах безопасности - эксперт / Reuters

Потенциальная угроза проведения военной операции России против Украины существует. Маневры российских войск свидетельствуют о том, что если Запад не пойдет на уступки Москве по вопросам безопасности, россияне будут усиливать давление. Украинская армия способна противостоять вызовам, и в данной ситуации правительству следует написать все планы и подготовить стратегические резервы. Об этом заявил военный эксперт Олег Стариков.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Россия проводит политику силового убеждения и сосредоточила свои войска у границ украинского государства. Идут военные маневры, в рамках которых перебрасываются подразделения. При этом Москва показывает Западу, что если не будут решены вопросы, связанные с российской безопасностью, давление усилится.

Читайте такжеНАТО стянет войска к границам РФ, если Москва нападет на Украину: у Байдена предупредили об ударе"Войны просто так не начинаются. Действительно, Российская Федерация проводит такую стратегию устрашения и силового убеждения, т.е. насытила границы Украины своими войсками, которые там и останутся. У них зимний период обучения. В планах - они перебрасывают войска туда-сюда... У них тренировки такие. Они таким способом показывают, что если не будет принято решение, которое сказал Путин, - связанное с обеспечением их безопасности, то и дальше это (военное присутствие, - ред.) будут увеличивать", - отметил Стариков.

По его словам, Вооруженные силы Украины способны решать вопросы защиты территориальной целостности и суверенитета государства. Власти в такой ситуации должны разрабатывать планы и готовить стратегические резервы.

"В Кабинете министров должны написать все планы, которые есть. Министры, которые должны быть профессиональными... каждый должен отрабатывать. Также должны быть соответствующие стратегические резервы", - подчеркнул Олег Стариков.

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Войска РФ у границ Украины

Осенью журналисты американских изданий The Washington Post и Politico опубликовали материалы о стягивании Россией войск к границам Украины. в качестве подтверждения своих аргументов они обнародовали спутниковые снимки.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о том, что РФ может разместить у украинских границ около 175 тысяч войск. Однако в Киеве готовы к подобному развитию событий.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что России понадобится минимум 500-600 тысяч военных для проведения военной операции против Украины. На данный момент такого количества войск у украинских границ нет.

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал маневры войск РФ у границ Украины мерой, направленной на, дескать, противодействие угрозам Запада. Россия опасается НАТО у своих границ и в связи с этим требовала проведения переговоров Путина с президентом США Байденом.

Переговоры Байдена и Путина прошли 7 декабря. В Белом доме заявили, что Байден осудил стягивание войск РФ к границам Украины и поддержал Киев. При этом он не гарантировал Москве невступление Киева в НАТО.

Президент Владимир Зеленский отверг гипотетическую идею отказа Украины от пути в НАТО в обмен на отвод войск от украинских границ. По его словам, в Киеве не доверяют каким-либо обещаниям и гарантиям Москвы.