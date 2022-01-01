В Белом доме готовы наказать Кремль за Украину: в РФ заговорили о возможном срыве переговоров со США

В России назвали возможные ограничительные меры "адскими санкциями".
Бывшие чиновники США в сфере нацбезопасности и эксперты по России призвали Вашингтон опубликовать список санкций на случай полномасштабного вторжения РФ в Украину. Такое предложение осудили в России.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram заявил, что обнародование такой информации якобы может сорвать переговоры.
"Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение", - считает Пушков.
Российский чиновник назвал "адскими санкциями" возможные ограничительные меры, к которым готов прибегнуть Вашингтон в случае новой агрессии Москвы против Украины.
Читайте также"Ему придется заплатить высокую цену": Байден посоветовал Путину не рисковать из-за УкраиныПо словам Пушкова, угрозы новыми санкциями – "верное средство срыва переговоров".
Что не понравилось Пушкову?
Американские дипломаты Стивен Пайфер, Джон Хербст (бывшие послы в Украине, - ред.), Майкл Макфол, Александр Вершбоу (были послами в России, - ред.) и эксперты призвали Вашингтон опубликовать план мероприятий, связанный с действиями России в случае агрессии против Украины. Киев, Вашингтон и НАТО должны принимать меры уже сейчас.
Заявление подписали 24 бывших чиновника в сфере национальной безопасности, а также эксперты США по России.
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