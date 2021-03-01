"В чем героизм?": Аваков резко высказался о Стерненко и протестах

Аваков высказался о протестах в адрес Стерненко / УНИАН

Глава МВД Арсен Аваков резко отреагировал на приговор активисту Сергею Стерненко и на протесты, которые вспыхнули в стране после его объявления. Чиновник заявил, что ему "грустно" из-за того, что происходит.

"В чем его героизм? Возможно, он на фронте был? Возможно, был на Майдане в самые тяжелые моменты в 2013-2014 годах. Он появился уже на самом финише Майдана", – отметил Аваков, сообщает Украина 24.

Аваков добавил, что Стерненко отличился на различных протестах с острой критикой.

"Есть ли у него опыт хороших свершений? Не хочу верить лозунгам, маскам и мифам. Хочу видеть конкретику", – заявил он.

Министр также ответил на вопрос о том, почему Стерненко осудили на больший срок, чем виновных в смерти Екатерины Гандзюк. Он отметил, что, нет идеальных людей и идеального общества.

"Ни для кого не секрет, что судебная система у нас такая, какая есть. Возможно, именно это порождает кризис справедливости",– прокомментировал Аваков.

Читайте такжеГеращенко прокомментировал акцию протеста сторонников Стерненко

Чиновник также заверил, что он и президент Зеленский узнали о приговоре Сергею Стерненко только в день его оглашения.

Комментируя протесты в поддержку одесского активиста, Аваков заявил, что не ожидал такого напряжения. И добавил, что если протест – в критической точке, то "на него нужно адекватно реагировать".

Кроме этого, чиновник предположил, что в Украине возможна ситуация, похожая на штурма Капитолия в Вашингтоне. Однако в таком случае, по словам Авакова, у власти "всегда есть запасной вариант".

Дело Стерненко - о чем сообщалось ранее: